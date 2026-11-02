अतीक का कुत्ता मुलायम सिंह यादव से मिलाता था हाथ, संगीत सोम ने याद दिलाया सपा का शासन
मेरठ में दीपावली मिलन समारोह में भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने सपा मुखिया पर तीखा हमला बोला। संगीत सोम ने इस दौरान सपा शासनकाल की याद दिलाते हुए अतीक और मुख्तार का भी जिक्र किया।
मेरठ/सरधना, हिन्दुस्तान टीम। मेरठ के नानू गंगनहर पुल स्थित चौधरी दलेल सिंह कॉलेज में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी पर तीखा जुबानी हमला बोला। राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ. मीनाक्षी भराला की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में संगीत सोम ने सपा का शासनकाल की याद दिलाते हुए उसकी कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए।
समारोह के मंच से पूर्व विधायक संगीत सोम ने अतीक अहमद और सपा के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव का जिक्र करते हुए कहा, हमने वह दौर भी देखा है, जब माफिया अतीक अहमद का कुत्ता मुलायम सिंह यादव से हाथ मिलाता था। मुख्तार जैसे लोग गाड़ी में बैठकर मशीनगन लेकर घूमते थे, कोई टच करने वाला नहीं था।
अखिलेश पर साधा निशाना
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए संगीत सोम ने दावा किया कि आगामी चुनावों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश (वेस्ट यूपी) में सपा का खाता भी नहीं खुलेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार की सराहना करते हुए संगीत सोम ने कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार को कोई नहीं हटा सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनाव के बाद राज्य में बचे हुए अपराधियों और माफियाओं का भी पूरी तरह सफाया कर दिया जाएगा। इस दीपावली मिलन कार्यक्रम का संयोजन राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ. मीनाक्षी भराला और भाजपा नेता सतेन्द्र भराला ने किया था, जिसमें क्षेत्र के कई गणमान्य लोग और स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। संगीत सोम का यह आक्रामक बयान स्थानीय राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है।
मेरी हत्या कराना चाहते थे अखिलेश
एक सप्ताह पहले मेरठ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान संगीत सोम ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे। पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा था कि अखिलेश उनकी हत्या कराना चाहते थे। सोम ने दावा किया था, 'टीटू यादव के जरिए उनकी हत्या कराना चाहते थे, लेकिन उनकी कथित योजना सफल नहीं हो सकी।' पूर्व विधायक संगीत सोम ने एक पुराने मामले का जिक्र करते हुए दावा किया, 'मुजफ्फरनगर जेल पहुंचने के करीब दो घंटे बाद उन्हें दूसरी जेल भेज दिया गया और पूरी रात जंगलों में घुमाया गया था।' उरई जेल में अन्य कैदियों को हटाकर उन्हें अकेले रखा गया था। भाजपा नेता ने कहा था, 'कुछ अधिकारियों ने उन्हें हत्या की आशंका के बारे में आगाह किया था। अगर जनता का साथ नहीं मिलता तो उनकी हत्या हो सकती थी। आज भी जब मुझे वे घटनाएं याद आती हैं, तो यह सोचकर कि अखिलेश यादव ने मेरी हत्या की साजिश रची थी, मैं सिहर उठता हूं। एक साक्षात्कार में जब मुझसे इस बारे में पूछा गया, तो मैंने इसका जिक्र भी किया था।'
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
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यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।