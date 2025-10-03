Atiq ahmad son Ali ahmad was searched Jhansi jail video went viral Amitabh Thakur raised questions झांसी जेल में अतीक के बेटे अली की ली गई तलाशी, वीडियो वायरल, अमिताभ ठाकुर ने उठाए सवाल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAtiq ahmad son Ali ahmad was searched Jhansi jail video went viral Amitabh Thakur raised questions

झांसी जेल में अतीक के बेटे अली की ली गई तलाशी, वीडियो वायरल, अमिताभ ठाकुर ने उठाए सवाल

उमेश पाल की हत्या के मामले में प्रयागराज की नैनी जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को बुधवार को झांसी जेल शिफ्ट कर दिया गया। इस दौरान ली गई उसकी तलाशी का वीडियो वायरल हो गया।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, झांसीFri, 3 Oct 2025 09:47 PM
share Share
Follow Us on
झांसी जेल में अतीक के बेटे अली की ली गई तलाशी, वीडियो वायरल, अमिताभ ठाकुर ने उठाए सवाल

यूपी में उमेश पाल की हत्या के मामले में प्रयागराज की नैनी जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को बुधवार को झांसी जेल शिफ्ट कर दिया गया। इस दौरान ली गई उसकी तलाशी का वीडियो वायरल हो गया। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने जेल के अंदर का वीडियो वायरल होने पर सवाल उठाए और शुक्रवार को डीजी जेल को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

अमिताभ ठाकुर ने लिखे पत्र में कहा है कि अली की तलाशी का जो कथित वीडियो सामने आया है, वह प्रथम दृष्टया झांसी जेल के बाहर का नहीं, बल्कि उस स्थान का प्रतीत होता है जो जेल के गेट के ठीक अंदर होता है। यहां कैदियों की जेल में प्रवेश से पहले तलाशी ली जाती है। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि इस प्रकार जेल के अंदर की तलाशी का वीडियो बनाकर उसे सार्वजनिक करना अत्यंत गंभीर है। विशेषकर तब जब संबंधित कैदी को सुरक्षा और अन्य कारणों से नैनी जेल से झांसी स्थानांतरित किया गया है। उन्होंने आरोप सही पाए जाने पर जेल अधीक्षक सहित अन्य का उत्तरदायित्व निर्धारित करने की मांग की है। इस मामले में वरिष्ठ जेल अधीक्षक विनोद कुमार का कहना है कि जांच कराई जा रही है। संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी।

जेल जाते समय भी अली का वीडियो हुआ था वायरल

करीब तीन साल से नैनी सेंट्रल जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को बुधवार को कड़ी सुरक्षा में झांसी जिला जेल लाया गया। दोपहर बाद जेल में दाखिले से पहले पत्रकारों के सवालों के जवाब में अली ने कहा कि 420 किमी के लंबे सफर में पानी तक नहीं पूछा गया। दिल्ली में लॉ की पढ़ाई कर रहा था, वहीं से मुझे उठाकर जेल में बंद कर दिया गया। यहां मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूं। जेल में दुर्व्यवहार हो रहा है। अली अहमद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए कहा कि जो हो गया सो हो गया..अब रहम कर दें। अब और फर्जी न सताया जाए। जेल में रुपये मिलने के सवाल पर कहा कि 11-12 सौ रुपये कूपन के थे और उसकी अनुमति थी।

2022 में किया था सरेंडर

साल 2022 में प्रॉपर्टी डीलर जीशान से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने और चर्चित उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप अली अहमद पर लगा था। 30 जुलाई 2022 को अली ने कोर्ट में सरेंडर किया था। तब से वह नैनी सेंट्रल जेल में बंद था। मंगलवार रात शासन के आदेश के बाद बुधवार सुबह 6:10 बजे हाई सिक्योरिटी के बीच झांसी के लिए रवाना किया गया। झांसी जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि जेल के नियमों के मुताबिक अली को सेल के अंदर रखा गया है। जेल में आमद और तलाशी के बाद उसे दाखिल कराया गया।

Jhansi News Up Latest News Atiq Ahmad अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |