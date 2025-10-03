झांसी जेल में अतीक के बेटे अली की ली गई तलाशी, वीडियो वायरल, अमिताभ ठाकुर ने उठाए सवाल

उमेश पाल की हत्या के मामले में प्रयागराज की नैनी जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को बुधवार को झांसी जेल शिफ्ट कर दिया गया। इस दौरान ली गई उसकी तलाशी का वीडियो वायरल हो गया।

यूपी में उमेश पाल की हत्या के मामले में प्रयागराज की नैनी जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को बुधवार को झांसी जेल शिफ्ट कर दिया गया। इस दौरान ली गई उसकी तलाशी का वीडियो वायरल हो गया। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने जेल के अंदर का वीडियो वायरल होने पर सवाल उठाए और शुक्रवार को डीजी जेल को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

अमिताभ ठाकुर ने लिखे पत्र में कहा है कि अली की तलाशी का जो कथित वीडियो सामने आया है, वह प्रथम दृष्टया झांसी जेल के बाहर का नहीं, बल्कि उस स्थान का प्रतीत होता है जो जेल के गेट के ठीक अंदर होता है। यहां कैदियों की जेल में प्रवेश से पहले तलाशी ली जाती है। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि इस प्रकार जेल के अंदर की तलाशी का वीडियो बनाकर उसे सार्वजनिक करना अत्यंत गंभीर है। विशेषकर तब जब संबंधित कैदी को सुरक्षा और अन्य कारणों से नैनी जेल से झांसी स्थानांतरित किया गया है। उन्होंने आरोप सही पाए जाने पर जेल अधीक्षक सहित अन्य का उत्तरदायित्व निर्धारित करने की मांग की है। इस मामले में वरिष्ठ जेल अधीक्षक विनोद कुमार का कहना है कि जांच कराई जा रही है। संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी।

जेल जाते समय भी अली का वीडियो हुआ था वायरल करीब तीन साल से नैनी सेंट्रल जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को बुधवार को कड़ी सुरक्षा में झांसी जिला जेल लाया गया। दोपहर बाद जेल में दाखिले से पहले पत्रकारों के सवालों के जवाब में अली ने कहा कि 420 किमी के लंबे सफर में पानी तक नहीं पूछा गया। दिल्ली में लॉ की पढ़ाई कर रहा था, वहीं से मुझे उठाकर जेल में बंद कर दिया गया। यहां मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूं। जेल में दुर्व्यवहार हो रहा है। अली अहमद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए कहा कि जो हो गया सो हो गया..अब रहम कर दें। अब और फर्जी न सताया जाए। जेल में रुपये मिलने के सवाल पर कहा कि 11-12 सौ रुपये कूपन के थे और उसकी अनुमति थी।