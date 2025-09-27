ateeq ashraf ki tarah mujhe bhi goli mar do Maulana tauqeer raza said by releasing video before his arrest अतीक-अशरफ की तरह मुझे भी गोली मार दो... गिरफ्तारी से पहले वीडियो जारी कर बोला मौलाना, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
अतीक-अशरफ की तरह मुझे भी गोली मार दो... गिरफ्तारी से पहले वीडियो जारी कर बोला मौलाना

बरेली में शुक्रवार को हुए बवाल के बाद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने देर रात एक वीडियो जारी किया था। वीडियो में युवाओं को संबोधित करते हुए मौलाना ने पहले उन्हें मुबारकबाद दी और पुलिस पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बरेलीSat, 27 Sep 2025 04:24 PM
बरेली में शुक्रवार को हुए बवाल के बाद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने देर रात एक वीडियो जारी किया था। वीडियो में युवाओं को संबोधित करते हुए मौलाना ने पहले उन्हें मुबारकबाद दी और पुलिस पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। वीडियो में मौलाना कह रहे हैं कि इश्क-ए-रसूल के नाम पर आए नौजवान को मुबारकबाद। उनके जज्बे को वे सलाम करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनका मकसद अमन का पैगाम देना था और वे सिर्फ नमाज अदा करके राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजना चाहते थे, लेकिन पुलिस-प्रशासन ने उन्हें हाउस-अरेस्ट कर लिया। मौलाना तौकीर ने कहा कि वे गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। अगर मैं कसूरवार हूं तो मुझे भी अतीक-अशरफ की तरह गोली मार दो। तौकीर का आरोप था कि उनके लेटरपैड का गलत इस्तेमाल कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। जब वे जुमा नमाज के लिए निकल रहे थे तब प्रशासन को भनक लग गई और डीएम व एसएसपी वहां पहुंच गए। बड़े पैमाने पर पुलिस बल बुला लिया गया।

प्रशासन पर साजिश का आरोप

मौलाना ने कहा हमारे समाज को अल्लाह और रसूल का नाम लेने तक नहीं दिया जा रहा। शासन-प्रशासन और पुलिस हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। हमारे यहां भी मुखबिर हैं, जो माहौल बिगाड़ने में जुटे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने कुछ लोगों पर लाठियां बरसाईं और उनपर ही पत्थरबाज का इल्जाम लगाया जा रहा है।

दंगे का आरोपी है मौलाना तौकीर, दर्ज हैं दस मुकदमे

आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा दंगे का आरोपी है और उसके खिलाफ बरेली व संभल में दस मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से छह मुकदमों में चार्जशीट भी लग चुकी है। बरेली में बवाल के बाद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का नाम एक बार फिर चर्चा में है। मौलाना तौकीर रजा का आपराधिक इतिहास वर्ष 1982 में कोतवाली में मारपीट का मुकदमा दर्ज होने के साथ शुरू हुआ। फिर 1987 में कोतवाली में अमानत में खयानत और 1988 में घर में घुसकर छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ। हालांकि छेड़छाड़ वाले मामले में फाइनल रिपोर्ट लग गई। इसके बाद कोतवाली में 1996 में मारपीट, गालीगलौज, वर्ष 2000 में मारपीट और 2007 में धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज हुई। फिर 2019 में कोतवाली और उसके बाद 2020 में संभल में मुकदमा दर्ज हुआ। इसी बीच प्रेमनगर में वर्ष 2010 में दंगा का मामला दर्ज हुआ। यह मामला अभी कोर्ट में लंबित है। वर्ष 2023 में फरीदपुर में भड़काऊ बयान देने का मामला भी दर्ज किया गया।

बवाल के बाद सुरक्षा घेरे में पूरा शहर, बुलाया गया 15 जिलों से फोर्स

जुमे की नमाज के बाद किए गए बवाल को पुलिस ने तीन घंटे में काबू पा लिया था। एसएसपी अनुराग आर्य का कहना है कि पूरा शहर पुलिस के सुरक्षा घेरे में है और 15 जिलों से पुलिस व पीएसी बुला ली गई है। कानून व्यवस्था का पालन कराने के लिए पांच एडिशनल एसपी और 13 सीओ के साथ करीब 4700 पुलिस व पीएसी जवान लगाए गए थे। सभी ने पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी को अंजाम दिया है। हालात नियंत्रण में है लेकिन निगरानी के लिए पूरे जनपद में फोर्स की तैनाती बरकरार है। प्रदेश के करीब 15 जनपदों से पांच कंपनी पीएसी और पुलिस का करीब 3000 अतिरिक्त फोर्स मिल गया है। अब जनपद में आठ हजार से जवान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात कर दिए गए हैं। किसी को भी खुराफात करने का मौका नहीं दिया जाएगा।

उपद्रवियों के 500 से ज्यादा वीडियो-फोटो मिले

एसएसपी ने बताया कि शुक्रवार को किए गए उपद्रव के पांच सौ से ज्यादा वीडियो फुटेज और फोटो पुलिस को विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुए हैं। पुलिस टीमें लगाकर इन वीडियो से खुराफातियों का चिह्नीकरण किया जा रहा है। इन सभी को मुकदमों में नामजद करते हुए कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश न कर सके।

