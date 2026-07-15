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अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी अब खोलेगी अपना मेडिकल कॉलेज, 100 MBBS सीटों पर होंगे दाखिले

By Pawan Kumar Sharma
वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
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एबीवीएमयू अब केवल मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों को संबद्धता देने तक सीमित नहीं रहेगी। यूनिवर्सिटी जल्द ही अपना मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगा। जहां एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू होगी। साथ ही मरीजों को इलाज भी होगा।

अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी अब खोलेगी अपना मेडिकल कॉलेज, 100 MBBS सीटों पर होंगे दाखिले

अटल बिहारी वाजपेई मेडिकल यूनिवर्सिटी (एबीवीएमयू) अब केवल मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों को संबद्धता देने तक सीमित नहीं रहेगी। यूनिवर्सिटी जल्द ही अपना मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगा। जहां एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू होगी। साथ ही मरीजों को किफायती दर पर उच्च स्तरीय इलाज की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

अटल बिहारी वाजपेई मेडिकल यूनिवर्सिटी का दूसरा दीक्षांत समारोह में बुधवार को शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी परिसर स्थित धनवंतरी ऑडिटोरियम चरक सम्मेलन केंद्र में सबसे पहले शैक्षणिक यात्रा निकाली गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह कार्यक्रम में मौजूद हुए। कुलपति डॉ. अमित देवगन ने दीक्षांत कार्यक्रम की शुरुआत की। यूनिवर्सिटी की उपलब्धियां बताईं। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी का दायरा लगातार बढ़ रहा है। मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिक कॉलेज लगातार जुड़ रहे हैं। समय पर प्रवेश परीक्षा कराना। परिणाम घोषित करना और दाखिले लेना। साथ ही वार्षिक परीक्षा व परिणाम घोषित करना हमारी प्राथमिकता है। इसमें काफी हद तक कामयाब हो रहे हैं।

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उन्होंने कहा कि बेटियां तेजी से आगे बढ़ रही है। डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 69 प्रतिशत छात्राएं हैं। छात्रों की हिस्सेदारी 31 प्रतिशत है। 11053 छात्र-छात्राओं को विभिन्न पाठ्यक्रमों की उपाधियां प्रदान की जाएंगी। इनमें 7618 छात्राएं और 3435 छात्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में छात्राएं लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। छात्राओं की बढ़ती भागीदारी चिकित्सा शिक्षा में महिलाओं की मजबूत उपस्थिति का सकारात्मक संकेत है। भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और सशक्त बनाएगी।

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मेडिकल कॉलेज में होगी एमबीबीएस की 100 सीटें

कुलपति डॉक्टर अमित देवगन ने कहा कि प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज में प्रारंभिक चरण में एमबीबीएस की 100 सीटें होंगी। विश्वविद्यालय की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज शुरू होने से प्रदेश में योग्य डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और चिकित्सा शिक्षा को नई दिशा मिलेगी। मेडिकल कॉलेज के साथ-साथ बीएससी नर्सिंग और विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे। इससे विश्वविद्यालय को प्रशिक्षित मानव संसाधन (मैनपावर) तैयार करने में मदद मिलेगी। छात्रों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के बीच व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त होगा।

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पढ़ाई के साथ मिलेगा बेहतर इलाज

कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय का मकसद गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के साथ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। मेडिकल कॉलेज शुरू होने से एक ओर जहां विद्यार्थियों को अत्याधुनिक शैक्षणिक वातावरण मिलेगा। वहीं दूसरी ओर आम मरीजों को भी कम खर्च में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने विश्वास जताया कि यह परियोजना प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा एबीवीएमयू को एक समग्र चिकित्सा शिक्षण एवं इलाज संस्थान के रूप में स्थापित करेगी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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