आधी रात को कमरे में सो रही बेटी के पास पहुंचा सौतेला पिता, चाकू से गला रेत कर दी हत्या

संक्षेप: रात करीब 12 बजे चंदा की चीख सुनकर जुबैदा और परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे। तीनों लड़कियां डरी सहमी थीं। बिस्तर पर खून से लथपथ जोया का शव पड़ा था। पास ही हफीजुल्ला खड़ा था। उसके कपड़ों में खून लगा था और हाथ में खून से सना चाकू था। लोगों ने हफीजुल्ला को धर दबोचा।

Stepfather kills daughter: यूपी के बाराबंकी के देवा थाना के मामापुर तकिया गांव में गुरुवार की रात कमरे में सो रही किशोरी की उसके सौतेले पिता ने चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। कमरे में सो रही उसकी बहन की चीख सुनकर परिजन जाग गए और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। मृतका की मां की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया है।

मामापुर तकिया गांव निवासी जुबैदा पत्नी हफीजुल्ला पति और पांच बच्चों के साथ घर में रहती है। इनकी पुत्री जोया बानो (16), चंदा (13), सनम (12) व खुशबू (11) सो रहे थे। रात करीब 12 बजे चंदा की चीख सुनकर जुबैदा और अन्य परिजन मौके पर पहुंचे। तीनों लड़कियां डरी सहमी थीं। बिस्तर पर जोया का शव खून से लथपथ पड़ा था। पास ही हफीजुल्ला खड़ा था। उसके कपड़ों में खून लगा था और हाथ में खून से सना चाकू था। लोगों ने हफीजुल्ला को धर दबोचा।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर चाकू को कब्जे में ले लिया। जुबैदा ने इस मामले में पुलिस को नामजद तहरीर दी थी जिसके आधार पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा है। कोतवाल अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सौतेले पिता द्वारा किशोरी की हत्या धारदार हथियार से की गई है। मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा गया है।