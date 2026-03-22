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ससुराल पहुंच दामाद ने जमकर मचाया उत्पात, ससुर का अंगूठा चबाया; साले को भी नहीं छोड़ा

Mar 22, 2026 11:34 pm ISTAjay Singh संवाददाता, मेरठ (कंकरखेड़ा)
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आरोप है कि ससुराल वाले मुस्कान को आए दिन दहेज की मांग को लेकर परेशान करते आ रहे थे और उसके साथ मारपीट करते थे। तीन महीने पहले मुस्कान के पिता उसे और उसकी बेटी को लेकर घर लेकर आ गए थे। ससुराल पहुंचे दामाद ने ससुर का अंगूठा चबाकर उन्हें घायल कर दिया।

ससुराल पहुंच दामाद ने जमकर मचाया उत्पात, ससुर का अंगूठा चबाया; साले को भी नहीं छोड़ा

UP News: उत्तर प्रदेश के मेरठ के गांव लाला मोहम्मदपुर में अपनी ससुराल आए एक युवक ने जमकर उत्पात मचाया। युवक अपने परिवार वालों के साथ पहुंचा था। उसने अपने ससुर और साले के साथ मारपीट की। इस दौरान युवक ने ससुर का अंगूठा चबाकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर मचाने पर दामाद और उसके साथ आए सभी हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित पक्ष ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। उधर, इस घटना की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। लोग दामाद की हरकत से हैरान हैं।

कंकरखेड़ा थाना इलाके के गांव लाला मोहम्मदपुर के रहने वाला आजाद रविवार को बेटी मुस्कान और अन्य परिवार के सदस्यों को लेकर थाने पर पहुंचा। बताया कि तीन साल पहले बेटी मुस्कान की शादी गुलावटी के रहने वाले गुफरान पुत्र जाहिद के साथ की थी। गुफरान से उनकी बेटी मुस्कान के एक डेढ़ साल की बेटी है। आरोप है कि ससुराल वाले मुस्कान को आए दिन दहेज की मांग को लेकर परेशान करते आ रहे थे और उसके साथ मारपीट करते थे। तीन महीने पहले वह मुस्कान और उसकी बेटी को लेकर घर लेकर आ गया था।

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शनिवार रात करीब 10:00 बजे दामाद गुफरान, सास नरगिस, बहन सोनिया और उसका जीजा इसरार वह अन्य लोग उनके घर पर पहुंचे। जहां उन्होंने मुस्कान के साथ गाली गलौज की। विरोध करने पर गुफरान ने उसके साथ मारपीट की और उल्टे हाथ का अंगूठा चबा दिया। जीजा इसरार ने बेटे मोहम्मद अली के सिर में भारी वस्तु मारकर घायल कर दिया।

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शोर मचाने पर हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। रविवार सुबह गुफरान और उसके परिवार के लोग दोबारा से घर पर पहुंचे और फिर मारपीट की। पीड़िता ने अपने पति गुफरान समेत अन्य लोगों के खिलाफ कंकरखेड़ा थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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