ससुराल पहुंच दामाद ने जमकर मचाया उत्पात, ससुर का अंगूठा चबाया; साले को भी नहीं छोड़ा

आरोप है कि ससुराल वाले मुस्कान को आए दिन दहेज की मांग को लेकर परेशान करते आ रहे थे और उसके साथ मारपीट करते थे। तीन महीने पहले मुस्कान के पिता उसे और उसकी बेटी को लेकर घर लेकर आ गए थे। ससुराल पहुंचे दामाद ने ससुर का अंगूठा चबाकर उन्हें घायल कर दिया।

UP News: उत्तर प्रदेश के मेरठ के गांव लाला मोहम्मदपुर में अपनी ससुराल आए एक युवक ने जमकर उत्पात मचाया। युवक अपने परिवार वालों के साथ पहुंचा था। उसने अपने ससुर और साले के साथ मारपीट की। इस दौरान युवक ने ससुर का अंगूठा चबाकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर मचाने पर दामाद और उसके साथ आए सभी हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित पक्ष ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। उधर, इस घटना की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। लोग दामाद की हरकत से हैरान हैं।

कंकरखेड़ा थाना इलाके के गांव लाला मोहम्मदपुर के रहने वाला आजाद रविवार को बेटी मुस्कान और अन्य परिवार के सदस्यों को लेकर थाने पर पहुंचा। बताया कि तीन साल पहले बेटी मुस्कान की शादी गुलावटी के रहने वाले गुफरान पुत्र जाहिद के साथ की थी। गुफरान से उनकी बेटी मुस्कान के एक डेढ़ साल की बेटी है। आरोप है कि ससुराल वाले मुस्कान को आए दिन दहेज की मांग को लेकर परेशान करते आ रहे थे और उसके साथ मारपीट करते थे। तीन महीने पहले वह मुस्कान और उसकी बेटी को लेकर घर लेकर आ गया था।

शनिवार रात करीब 10:00 बजे दामाद गुफरान, सास नरगिस, बहन सोनिया और उसका जीजा इसरार वह अन्य लोग उनके घर पर पहुंचे। जहां उन्होंने मुस्कान के साथ गाली गलौज की। विरोध करने पर गुफरान ने उसके साथ मारपीट की और उल्टे हाथ का अंगूठा चबा दिया। जीजा इसरार ने बेटे मोहम्मद अली के सिर में भारी वस्तु मारकर घायल कर दिया।