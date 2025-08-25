शुभांशु शुक्ला आज आएंगे लखनऊ, सीएम योगी करेंगे अभिनंदन, जगह-जगह होगी फूलों की बारिश

एयर इंडिया की फ्लाइट से सुबह 8.30 बजे चौधरीचरण सिंह एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां उनके स्कूल सिटी मांटेसरी स्कूल (सीएमएस) की ओर से स्वागत होगा। उनके स्वागत के लिए नगर निगम ने तोरण द्वार सजाए हैं। शुभांशु शुक्ला सोमवार सुबह एयरपोर्ट पर सीएमएस के बच्चे भव्य स्वागत करेंगे। महापौर सुषमा खर्कवाल भी आगवानी में पहुंचेंगी। यहां से खुली थार एसयूवी पर सवार होकर शुभांशु कारों के काफिले के साथ रवाना होंगे। जगह-जगह उन पर फूल बरसाए जाएंगे। उनके सम्मान में जी-20 चौराहे से रोड शो का आयोजन किया जाएगा। भाजपा महानगर कमेटी ने भी कई स्थानों पर स्वागत की तैयारी की है। सीएमएस गोमती नगर विस्तार कैम्पस में एक भव्य परेड होगी, जिसमें छात्र-छात्राएं उन्हें सैल्यूट करेंगे। इसके बाद वे सीएमएस ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में शामिल होंगे, जहां उनका और उनके माता-पिता का सम्मान किया जाएगा। लंच सीएमएस में ही करेंगे। त्रिवेणी नगर वार्ड में सीतापुर मुख्य मार्ग के पेट्रोल पंप से उनके निवास होते फ्लोरेंस नाइटेंगल स्कूल तक जाने वाली सड़क का नाम 'शुभांशु शुक्ला मार्ग' किया गया है। शुभांशु के आगमन से पहले उनके दरवाजे तक की रोड नए सिरे से बना दी है।