जिन टीचरों के सामने जाने से डरता था, उन्हें देखकर...अपने स्कूल पहुंचे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मंगलवार को लखनऊ स्थित अपने पुराने स्कूल पहुंचे। जहां उन्होंने स्कूल के गलियारों से गुजरे और परिसर में बिताए छात्र जीवन के पलों को याद किया। उन्होंने कहा कि जिन टीचरों के सामने से जाने से डरता था उन्हें देखकर अच्छा लग रहा है।

Pawan Kumar Sharma भाषा, लखनऊTue, 26 Aug 2025 03:08 PM
अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के ऐतिहासिक मिशन से हाल में लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मंगलवार को लखनऊ स्थित अपने पुराने स्कूल पहुंचे। जहां विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उनका जोरदार स्वागत किया। बूंदाबांदी के बीच, शुभांशु अपनी पत्नी कामना और बेटे कियाश के साथ अलीगंज स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के गलियारों से गुजरे और परिसर में बिताए छात्र जीवन के पलों को याद करते हुए कहा कि वापस आकर अच्छा लग रहा है। जिन टीचरों के सामने से जाने से डरता था उन्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है।

ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों से बातचीत की और स्कूल के दिनों की यादें साझा कीं। इस दौरान उन्होंने स्कूल में स्थापित साइंस लैब का उद्घाटन किया। कहा कि जिन शिक्षकों के सामने जाने कभी डरता था, आज उन्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। समय सचमुच बदल गया है। उनकी इस बात पर शिक्षक मुस्कुरा दिए और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मीडिया से बातचीत करते हुए शुभांशु ने कहा कि यह सब बहुत जाना-पहचाना सा लगता है। ये वही कक्षाएं हैं जहां मैंने कभी पढ़ाई की थी। यह एहसास बहुत खास है। ऐसा लग रहा है जैसे घर लौट आया हूं।

बता दें शुभांशु शुक्ला, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय नागरिक बने हैं। उन्होंने ‘एक्सिओम-चार’ मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिनों का अभूतपूर्व अंतरिक्ष मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया।

सोमवार को सीएम योगी ने ऐलान किया कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ऐसे अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा बनने वाले उत्तर प्रदेश के पहले नागरिक हैं, इसलिए हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के इच्छुक छात्रों के लिए उनके नाम पर एक छात्रवृत्ति शुरू करेंगे।"

आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने हाल के वर्षों में अंतरिक्ष शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। उन्होंने कहा, ‘‘चार साल पहले, उत्तर प्रदेश में कोई भी विश्वविद्यालय या संस्थान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कोई पाठ्यक्रम, डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान नहीं करता था। आज गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय और एकेटीयू जैसे संस्थानों के साथ-साथ एक दर्जन से अधिक तकनीकी संस्थानों ने इस क्षेत्र में डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। यह हमारे संस्थानों की भारत की विकास गाथा में सक्रिय योगदान देने की इच्छा को दर्शाता है।"

