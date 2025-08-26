जिन टीचरों के सामने जाने से डरता था, उन्हें देखकर...अपने स्कूल पहुंचे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मंगलवार को लखनऊ स्थित अपने पुराने स्कूल पहुंचे। जहां उन्होंने स्कूल के गलियारों से गुजरे और परिसर में बिताए छात्र जीवन के पलों को याद किया। उन्होंने कहा कि जिन टीचरों के सामने से जाने से डरता था उन्हें देखकर अच्छा लग रहा है।

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के ऐतिहासिक मिशन से हाल में लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मंगलवार को लखनऊ स्थित अपने पुराने स्कूल पहुंचे। जहां विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उनका जोरदार स्वागत किया। बूंदाबांदी के बीच, शुभांशु अपनी पत्नी कामना और बेटे कियाश के साथ अलीगंज स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के गलियारों से गुजरे और परिसर में बिताए छात्र जीवन के पलों को याद करते हुए कहा कि वापस आकर अच्छा लग रहा है। जिन टीचरों के सामने से जाने से डरता था उन्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है।

ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों से बातचीत की और स्कूल के दिनों की यादें साझा कीं। इस दौरान उन्होंने स्कूल में स्थापित साइंस लैब का उद्घाटन किया। कहा कि जिन शिक्षकों के सामने जाने कभी डरता था, आज उन्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। समय सचमुच बदल गया है। उनकी इस बात पर शिक्षक मुस्कुरा दिए और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मीडिया से बातचीत करते हुए शुभांशु ने कहा कि यह सब बहुत जाना-पहचाना सा लगता है। ये वही कक्षाएं हैं जहां मैंने कभी पढ़ाई की थी। यह एहसास बहुत खास है। ऐसा लग रहा है जैसे घर लौट आया हूं।

बता दें शुभांशु शुक्ला, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय नागरिक बने हैं। उन्होंने ‘एक्सिओम-चार’ मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिनों का अभूतपूर्व अंतरिक्ष मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया।

शुभांशु शुक्ला के नाम पर स्कॉलरशिप शुरू करेगी योगी सरकार

सोमवार को सीएम योगी ने ऐलान किया कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ऐसे अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा बनने वाले उत्तर प्रदेश के पहले नागरिक हैं, इसलिए हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के इच्छुक छात्रों के लिए उनके नाम पर एक छात्रवृत्ति शुरू करेंगे।"