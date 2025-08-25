LIVE: अंतरिक्ष से लौटे शुभांशु पहुंचे लखनऊ, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने किया स्वागत

अंतरिक्ष से लौटे भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला वापस आने के बाद आज पहली बार अपने शहर लखनऊ आ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लोक भ‌वन में शुभांशु शुक्ला का नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। शुभांशु का स्वागत डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने किया।

लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुबह ग्रुप कैप्टन अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत सुबह के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक और महापौर सुषमा खर्कवाल ने किया। एयर इंडिया की फ्लाइट से सुबह 8:30 बजे शुभांशु शुक्ला अपने परिवार के साथ एयरपोर्ट पहुंचे।

एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे मौजूद थे। एयरपोर्ट के बाहर सड़क के दोनों और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे हाथ में तिरंगा लेकर लहराते हुए अपने हीरो शुभांशु का स्वागत और अभिनंदन कर रहे थे। सोमवार को सुबह से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था बावजूद इसके इन बच्चों के जोश में उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं दिखी।

अंतराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) से लौटने के बाद भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सोमवार को पहली बार अपने शहर लखनऊ आए हैं। उनके स्वागत के लिए नगर निगम ने तोरण द्वार सजाए हैं। शाम को मुख्यमंत्री की तरफ से लोक भ‌वन में नागरिक अभिनंदन किया जाएगा।

उनके सम्मान में जी-20 चौराहे से रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा महानगर कमेटी ने भी कई स्थानों पर स्वागत की तैयारी की है। सीएमएस गोमती नगर विस्तार कैम्पस में एक भव्य परेड होगी, जिसमें छात्र-छात्राएं उन्हें सैल्यूट करेंगे। इसके बाद वे सीएमएस ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में शामिल होंगे, जहां उनका और उनके माता-पिता का सम्मान किया जाएगा।

लंच सीएमएस में ही करेंगे। त्रिवेणी नगर वार्ड में सीतापुर मुख्य मार्ग के पेट्रोल पंप से उनके निवास होते फ्लोरेंस नाइटेंगल स्कूल तक जाने वाली सड़क का नाम 'शुभांशु शुक्ला मार्ग' किया गया है। शुभांशु के आगमन से पहले उनके दरवाजे तक की रोड नए सिरे से बना दी है।

यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स- सुबह 9.55 बजे: लखनऊ के नागरिकों में भी उत्साह का माहौल है। नगर निगम से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि यह सिर्फ लखनऊ नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का पल है। शुभांशु शुक्ला को देखने और उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट से उनके स्कूल तक जमा रहे।

सुबह 9.50 बजे: सीएमएस में आयोजित सम्मान समारोह में शुभांशु अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की 20 दिवसीय यात्रा के दौरान बिताए पल और अनुभव छात्रों के साथ साझा करेंगे। छात्रों के साथ संवाद भी करेंगे। इस दौरान उनकी मां आशा शुक्ला और पिता शंभू दयाल शुक्ला मौजूद रहेंगे। लखनऊ के त्रिवेणीनगर निवासी शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं।

सुबह 9.45 बजे: सीएमएमस गोमतीनगर विस्तार में बच्चों द्वारा तैयार मॉडल और पोस्टर की प्रदर्शनी लगाई गई है। एक्सिओम-4 मिशन, सुदर्शन रोवर, सोलर, उपग्रह, तारामण्डल से जुड़े दो दर्जन से अधिक मॉडल रखे गए हैं। विद्यार्थियों के बनाए हुए मॉडल के पोस्टर भी लगाए गए हैं। सीएमएस के सभागार में शुभांशु शुक्ला की होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं। तारों की छांव में शुभांशु की सफलताओं ने भारत के नाम को ब्रह्मांड में चमकाया है, अंतरिक्ष में शुभांशु भारत की शान, गौरवशाली यात्रा एक नया महान के साथ दर्शाया है, लिखे पोस्टर लगाए गए हैं।

सुबह 9.40 बजे: सीएमएस में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का सम्मान समारोह होगा। इस मौके पर देश-विदेश वैज्ञानिक समेत अन्य लोग मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे आयोजित प्रेस वार्ता में वह प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ सीएमएस प्रबन्धक प्रो. गीता गांधी किंगडन मौजूद रहेंगी।

सुबह 9.35 बजे: ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के त्रिवेणीनगर स्थित घर को भी रविवार को सजाया गया। घर के चारों ओर बिजली की सजावट की गई और दीवारों पर शुभांशु को उनकी सफल यात्रा के लिए बधाई संदेश लिखे गए हैं।

सुबह 9.30 बजे: G20 रोड पहुंचने के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बंद गाड़ी से उतरकर खुले वाहन में सवार हुए। शुभांशु शुक्ला ने स्वागत के लिए उमड़ी भीड़ का हाथ हिला कर अभिवादन किया। खुले वाहन पर उनके साथ उनके पिता शंभूदयाल शुक्ला और मां आशा शुक्ला भी मौजूद थे।

सुबह 9.25 बजे: शुभांशु शुक्ला ने सोशल मीडिया पर एक शॉर्ट वीडियो जारी किया। यह टाइमलैप्स है जो उन्होंने स्पेस क्राफ्ट की खिड़की से बनाया। उन्होंने लिखा कि वीडियो में आपको जो बैंगनी चमक दिख रही है, वह पूरे देश में चल रहे तूफानों में हो रही बिजली है। जब रोशनी कम हो जाती है और एक गहरा क्षेत्र दिखाई देता है, वह हिमालय है। जैसे ही हम इसे पार करते हैं, रोशनी आने लगती है, क्योंकि आप अंतरिक्ष में सूर्योदय देख रहे हैं। उन्होंने लिखा कि यह सचमुच प्राकृतिक तत्वों का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला नृत्य है।

सुबह 9.20 बजे: 28 जून को शुभांशु शुक्ला की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बात हो रही थी तब उनको स्पेस स्टेशन पहुंचे बमुश्किल 72 घंटे हुए थे। ऐसे में कैमरे के सामने स्थिर रहने के लिए उनको अपने पैर बांधने पड़े, तब बात कर पाए। इसके बावजूद वह इस बात से हैरान हुए कि हमारा शरीर कितनी तेजी से नए वातावरण में खुद को ढाल लेता है।

सुबह 9.15 बजे: शुभांशु शुक्ला ने बताया कि अन्तरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचे तो एक वक्त उस वातारण में खुद को ढालने में लगा। इस बीच शुरुआत के तीन दिन रह रह कर सिर में हल्का दर्द महसूस होता था। उन्होंने पिता शंभूदयाल व मां आशा को फोन पर बताया कि स्पेस में शरीर पहले दिन की तुलना में जल्दी बेहतर महसूस करने लगता है। माइक्रोग्रैविटी में शरीर में कई बदलाव होते हैं, जैसे तरल पदार्थ का स्थानांतरण, हृदय गति में परिवर्तन। साथ ही संतुलन बनाने के लिए अभ्यास करना होता है।

सुबह 9.10 बजे: ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला लखनऊ में गोमतीनगर स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल ने लिए निकले हैं। यहां उनके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है।

सुबह 9.04 बजे: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, आज लखनऊ के लिए बहुत बड़ा दिन है। भारत के सपूत, लखनऊ के सपूत ने लखनऊ में कदम रखा। जब से वह अंतरिक्ष से धरती पर लौटे हैं, लखनऊ के लोग बेसब्री से उनके आगमन का इंतजार कर रहे थे। आज आखिरकार वह क्षण आ ही गया। हम शुभांशु शुक्ला का गर्मजोशी और प्यार से स्वागत करते हैं।

सुबह 9.02 बजे: ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर बच्चों और प्रशंसकों के शानदार स्वागत के बीच लखनऊ पहुंचे। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने उनका स्वागत किया।

सुबह 9 बजे: लखनऊ पहुंचने से पहले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की मां ने कहा कि मेरा बेटा डेढ़ साल बाद घर आ रहा है। इतने लंबे समय बाद उससे मिलने के लिए मैं बहुत खुश और उत्साहित हूं। हम उसका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। पूरा परिवार उसका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट जा रहा है।

सुबह 8.55 बजे: लखनऊ पहुंचने से पहले, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की बहन ने कहा कि मैं बहुत खुश और उत्साहित हूं। हम इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। वह आखिरकार लखनऊ आ रहे हैं। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सभी बच्चे और पूरा लखनऊ उनका स्वागत करने के लिए मौजूद होगा। इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। लोग उन्हें बहुत प्यार दे रहे हैं और वह बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं।

सुबह 8.51 बजे: ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के लखनऊ आने से पहले, यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि भारत और यूपी के सपूत शुभांशु शुक्ला के आगमन का पूरा लखनऊ इंतजार कर रहा है। हम अपने लाल का स्वागत करके गौरव महसूस कर रहे हैं। शुभांशु शुक्ला ने दुनिया को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। उनके सम्मान में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वह युवाओं के लिए प्रेरणा हैं।

सुबह 8.49 बजे: ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के आगमन से पहले, बड़ी संख्या में बच्चे उनका स्वागत करने के लिए लखनऊ के हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं। सफल अंतरिक्ष मिशन के बाद घर लौटने पर उनका स्वागत करने के लिए लखनऊ में विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए।

सुबह 8.47 बजे: अंतरिक्ष में शुरुआती तीन दिन ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनके अन्य सहयोगियों के लिए बड़ी चुनौती भरे रहे। यहां तक कि प्रधानमंत्री से बात करते समय संतुलन बनाने के लिए पैर तक बांधने पड़े थे। भारत लौटने के बाद परिवार से फोन पर अलग-अलग समय हो रही बातचीत में उन्होंने यह अनुभव साझा किया।