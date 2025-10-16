बस में झगड़े के बाद सड़क पर शिक्षिका को पैर मारा, बीएसए ने लिया एक्शन; सहायक अध्यापक सस्पेंड
संक्षेप: सिद्धार्थनगर में मामूली बात पर टीचरों के बीच बस में झगड़ा हो गया। इस पर एक महिला शिक्षिका ने दूसरे सहायक अध्यापक के साथ दुर्व्यवहार करने के साथ उसे पैर मार दिया था। इसका वीडियो वायरल होने के बाद बीएसए ने कारण बताओ का नोटिस दिया और जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो आरोपित को निलंबित कर दिया।
यूपी के सिद्धार्थनगर में मामूली बात पर तीन टीचरों के बीच बस और सड़क पर झगड़ा हो गया। इस पर एक महिला शिक्षिका ने दूसरे सहायक अध्यापक के साथ दुर्व्यवहार करने के साथ उसे पैर मार दिया था। इसका वीडियो वायरल होने के बाद मामला बीएसएस तक पहुंचा। जहां अधिकारी ने जांच के साथ संबंधित कारण बताओं का नोटिस जारी कर दिया। लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर बीएसए ने उसे निलंबित कर दिया है।
महिला शसक्तिकरण को लेकर शासन से लेकर प्रशासन तक गंभीर होने के साथ उनकी सुरक्षा के लिए लगातार कार्यक्रम चला रहे है। इन सबके बीच 14 अक्टूबर को बांसी रोडवेज के सामने सड़क पर एक शर्मनाक घटना हुई। मिठवल ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सिसई खुर्द में तैनात शिक्षिका स्वाती चटर्जी जो बस से प्रयागराज से लौटी थी उन्हें सार्वजनिक रूप से पूर्व मावि अकलोहिया में तैनात सहायक अध्यापक शहाब मजरूह द्वारा सड़क पर पैर से मारा गया। इसकी जानकारी बीएसए को हुई तो उन्होंने जांच कराने के साथ सहायक अध्यापक शहाब मजरूह से स्पष्टीकरण मांग लिया था। 15 अक्टूबर को स्पष्टीकरण दिया जो संतोषजनक नहीं रहा।
बीएसए शैलेश कुमार ने कहा कि शिक्षिका को रोड पर पैर से मारने व महिला सम्मान को ठेस पहुंचाने का कृत्य कर्मचारी आचरण नियमावली एवं शिक्षक की गरिमा के विपरीत कार्य करने एवं विभाग की छवि धूमिल करने के गंभीर आरोपों के तहत सहायक अध्यापक शहाब मजरूह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पूरे प्रकरण की जांच खंड शिक्षाधिकारी नौगढ़ राम कुमार सिंह से कराई जाएगी।
क्या था मामला
जानकारी के मुताबिक एक ही बस में सवार थीं तीनों शिक्षिकाएं तीनों शिक्षिकाएं प्रयागराज से आ रही थीं। वे एक ही बस पर बांसी के लिए सोमवार की शाम सवार हुईं। प्रयागराज में बस में बैठते ही खिड़की बंद करने और खोलने को लेकर उनके बीच विवाद हुआ विवाद मंगलवार को बांसी में बस से उतरने के दौरान फिर शुरू हो गया। एक शिक्षिका ने पुलिस के सामने आरोप लगाया कि अन्य दोनों शिक्षिकाओं ने बस के अंदर और बाहर उनकी पिटाई की। इस दौरान एक अन्य शिक्षक ने लात मारी।