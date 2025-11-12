लापरवाही पर सहायक आयुक्त और निरीक्षक हटाए गए, लखनऊ मुख्यालय अटैच

संक्षेप: यूपी में लापरवाही पर कानपुर मंडल के सहायक आयुक्त (औषधि) दिनेश कुमार तिवारी व कानपुर नगर में तैनात औषधि निरीक्षक पर ऐक्शन लिया है। दोनों को हटा दिया गया है। दोनों को लखनऊ मुख्यालय अटैच कर दिया है।

यूपी के कानपुर में कोडीन युक्त कफ सिरप और नारकोटिक्स श्रेणी की औषधियों को लेकर मिली तमाम गड़बड़ी की गाज वहां के विभागीय अधिकारियों पर गिरी है। योगी सरकार ने ऐक्शन लिया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉक्टर. रोशन जैकब ने लापरवाही और शासन की मंशा के अनुरूप काम न करने के चलते कानपुर मंडल के सहायक आयुक्त (औषधि) दिनेश कुमार तिवारी व कानपुर नगर में तैनात औषधि निरीक्षक रेखा सचान को हटा दिया है। दोनों को लखनऊ मुख्यालय संबद्ध किया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नशे के रूप में इस्तेमाल होने वाले कोडीनयुक्त कफ सिरप और नारकोटिक दवाओं की अवैध बिक्री रोकने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में लगातार प्रदेश में छापेमारी और कार्यवाही का सिलसिला जारी है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त डा. जैकब ने मंगलवार को कानपुर नगर के कई दवा गोदामों पर छापेमारी की थी। इनमें मेसर्स अग्रवाल ब्रदर्स, मेसर्स मेडिसना हेल्थकेयर, मेसर्स वेदांस फार्मास्युटिकल्स और मेसर्स मोसाईको एजेंसीज शामिल थे।

निरीक्षण में अग्रवाल ब्रदर्स के गोदाम से कोडीनयुक्त कफ सिरप और नॉरकोटिक्स श्रेणी की दवाओं की भारी मात्रा बरामद हुई थी। कई ब्रांडों की एक्सपायर हो चुकी दवाएं भी एक साथ रखी मिलीं। प्रतिष्ठान से कंप्यूटर को जानबूझकर हटाया गया था और मालिक मौके से नदारद रहे। विभाग ने इसे अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ माना है। इसी तरह मेडिसना हेल्थकेयर और वेदांस फार्मास्युटिकल्स की गतिविधियां भी अग्रवाल ब्रदर्स से जुड़ी पाई गईं। मोसाईको एजेंसीज पर पूर्व में भी भारी मात्रा में कफ सिरप की खरीद के आरोप रहे हैं।