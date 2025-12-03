Hindustan Hindi News
महोबा में सहायक BLO का शव कुएं में मिला, परिजनों ने SIR के दबाव में आत्महत्या करने का लगाया आरोप

संक्षेप:

महोबा  में उस समय सनसनी फैल गई, जब  एसआईआर में तैनात एक सहायक बीएलओ का शव एक कुएं से बरामद हुआ। परिजनों ने आरोप लगाया है कि एसआईआर ड्यूटी के भारी दबाव में थे। उधर, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Wed, 3 Dec 2025 06:33 PMPawan Kumar Sharma वार्ता, महोबा
उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। श्रीनगर क्षेत्र में सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में कार्यरत एक सहायक बीएलओ का शव बुधवार को एक कुएं से बरामद होने पर हड़कंप मच गया। परिजनों ने आशंका जताई है कि उन्होंने एसआईआर के दबाव में आत्महत्या की होगी।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, पवा गांव की प्राथमिक पाठशाला में तैनात 50 वर्षीय शिक्षामित्र शंकर लाल की ड्यूटी सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में बीएलओ ब्रजेंद्र राजपूत के अधीन सहायक के रूप में लगाई गई थी। परिजनों के मुताबिक वह सुबह रोज की तरह गांव के बाहर नित्य क्रिया के लिए गए थे, लेकिन वापस घर नहीं लौटे। देर तक इंतजार के बाद जब उनका कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान शंकर लाल का शव गांव के बाहर एक कुएं में पड़ा मिला, जिसे देखकर परिजन स्तब्ध रह गए।

अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकलवाकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि सहायक बीएलओ ने आत्महत्या की या कोई अन्य कारण है, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

काम का बनाया जा रहा था दबाव

घटना पर बीएलओ ब्रजेंद्र राजपूत ने बताया कि मृतक शंकर लाल एसआईआर के कार्य को लेकर काफी दबाव में थे। अधिकारियों द्वारा कार्य को जल्द से जल्द शत-प्रतिशत पूर्ण करने का दबाव बनाया जा रहा था, जबकि गांव के लोग मतदाता सूची पुनरीक्षण में सहयोग नहीं कर रहे थे। फॉर्म वितरण और संग्रह के दौरान ग्रामीण अनर्गल सवाल करते थे और कई बार अभद्र व्यवहार भी करते थे। उधर, सहायक बीएलओ शंकर लाल की मौत के संबंध में एसआईआर के क्षेत्रीय अधिकारी डीसी मनरेगा अशोक कुमार ने कहा कि संपूर्ण स्थिति पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

