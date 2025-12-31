रिटायरमेंट से एक दिन पहले सहायक लेखाधिकारी बर्खास्त, जुर्माना भी लगा, यह आरोप

संक्षेप: यूपी के गोरखपुर में तैनात बिजली निगम के सहायक लेखाधिकारी को रिटायरमेंट से एक दिन पहले नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। उन पर डेढ़ करोड़ से ज्यादा रुपयों के गबन का आरोप लगा था। जांच में आरोप सही साबित होने पर जुर्माने के साथ बर्खास्तगी हुई है।

यूपी के गोरखपुर में बिजली निगम के एक सहायक लेखाधिकारी को रिटायर होने से एक दिन पहले सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। सहायक लेखाधिकारी ईशपाल सिंह जिले के उप मुख्य लेखाधिकारी कार्यालय क्षेत्र प्रथम से संबद्ध थे और 31 दिसंबर 2025 को रिटायर होने वाले थे। इसी बीच वर्ष 2016 में बागपत जिले में तैनाती के दौरान लगे गबन के आरोप सिद्ध पाए जाने पर 30 दिसंबर को ही बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही 11 रुपये से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया है।

ईशपाल सिंह पर बागपत में तैनाती के दौरान 1.69 करोड़ के गबन का आरोप लगा था। इसकी जांच के दौरान उन्हें निलंबित कर वाराणसी मुख्यालय को सुपुर्द कर दिया गया। वहां से उनका स्थानांतरण जिले के उपमुख्य लेखाधिकारी कार्यालय क्षेत्र प्रथम में कर दिया गया। जांच में उन्हें दोषी पाया गया और 7 जून 2023 को कारपोरेशन ने बर्खास्त कर दिया। लेकिन 10 जनवरी 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुन: जांच का आदेश दिया और नौकरी में बहाल करते हुए निलंबित रखने का आदेश दिया था।

उसके बाद मामले की जांच जिले के मुख्य अभियंता आशुतोष श्रीवास्तव को सौंपी गई। मुख्य अभियंता की जांच में ईशपाल सिंह पर लगे आरोप सिद्ध पाए गए। रिपोर्ट के आधार पर ईशपाल सिंह को निदेशक (कार्मिक प्रबंधन एवं प्रशासन) डॉ. जान मथाई ने 30 दिसंबर को बर्खास्त कर दिया। साथ ही 11,06,457 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उनकी 31 दिसंबर, 25 को सेवानिवृत्ति होनी थी।