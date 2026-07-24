माफिया अतीक, अशरफ और शाइस्ता की 345 करोड़ की संपत्ति जब्त, 13 बैंक खाते भी सीज

माफिया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रशासन ने 345 करोड़ रुपये की 18 चल-अचल संपत्तियां जब्त कर लीं। प्रयागराज, कौशाम्बी और लखनऊ की संपत्तियों के साथ 13 बैंक खाते भी सीज किए गए।

माफिया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ उर्फ खालिद अजीम और पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 345 करोड़ रुपये मूल्य की 18 चल एवं अचल संपत्तियां जब्त कर ली हैं। जब्त संपत्तियों की सुरक्षा, रखरखाव और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। प्रयागराज, कौशाम्बी और लखनऊ में स्थित मकान, व्यावसायिक एवं आवासीय भूखंड, कृषि भूमि, बैंक खातों में जमा धनराशि तथा वाहन जब्त किए गए हैं।

बैंकों के 13 खाते भी सीज हुए दस्तावेजों के अनुसार प्रयागराज के चकिया, करेली, झूंसी, धूमनगंज, कसारी मसारी, देवघाट, सरेयां, रहीमाबाद, अकबरपुर मिर्जापुर और होलागढ़ समेत कई क्षेत्रों की संपत्तियां कार्रवाई के दायरे में आई हैं। कौशाम्बी तथा लखनऊ के गोमतीनगर और शेखपुर स्थित अचल संपत्तियां भी जब्त की गई हैं। इसके अलावा विभिन्न बैंकों के 13 खातों में जमा धनराशि को भी सीज किया गया है।

प्रयागराज से लखनऊ तक संपत्तियों की जब्ती अभिलेखों के मुताबिक अतीक अहमद के नाम कई मकान, व्यावसायिक भूखंड, कृषि भूमि और बैंक खाते दर्ज हैं। वहीं उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम दर्ज संपत्तियों को भी जब्ती की कार्रवाई में शामिल किया गया है। अशरफ उर्फ खालिद अजीम के नाम दर्ज एक वाहन भी जब्त किया गया है। जब्त संपत्तियों में कई ऐसी अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपये आंकी गई है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि समिति में प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) के उपाध्यक्ष, एडीएम (एफआर), एडीएम (नजूल) सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया है। समिति जब्त संपत्तियों का संरक्षण, नियमित निरीक्षण और आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

होलागढ़ में बड़ी संपत्ति, कीमत 123.28 करोड़ प्रयागराज। जांच में सामने आए संपत्ति विवरण में प्रयागराज के होलागढ़ क्षेत्र की अतीक अहमद की कृषि भूमि सबसे मूल्यवान संपत्ति के रूप में सामने आई है। दस्तावेजों के अनुसार, होलागढ़ स्थित कृषि भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य 123.28 करोड़ रुपये आंका गया है, जो सूचीबद्ध सभी संपत्तियों में सबसे अधिक है। होलागढ़ के अलावा रहीमाबाद-अकबरपुर क्षेत्र की संपत्तियों का अनुमानित मूल्य 76 करोड़ रुपये, कौशांबी की कृषि भूमि का मूल्य 24 करोड़ रुपये तथा लखनऊ के शेखपुर स्थित भूमि का मूल्य 30.60 करोड़ रुपये बताया गया है।