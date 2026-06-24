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हिस्ट्रीशीटर बाप-बेटे की 3 करोड़ की संपत्ति फ्रीज; स्मैक तस्करी से बनाई अकूत दौलत

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, मीरगंज (बरेली)
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बरेली के मीरगंज में पुलिस ने कुख्यात स्मैक तस्कर पंकज उपाध्याय और उसके बेटे रोहित शर्मा की तस्करी से अर्जित 3.20 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज कर दी। कार्रवाई में चार वाहन और चार प्लॉट शामिल हैं। पिता-पुत्र पर एनडीपीएस समेत 14 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि पंकज फिलहाल जेल में बंद है।

हिस्ट्रीशीटर बाप-बेटे की 3 करोड़ की संपत्ति फ्रीज; स्मैक तस्करी से बनाई अकूत दौलत

बरेली में पुलिस ने कुख्यात स्मैक तस्कर एवं उसके पुत्र पर कड़ी कार्रवाई करते हुए तस्करी से अर्जित तीन करोड़ 20 लाख 15 हजार रुपयों की चल-अचल संपत्ति फ्रीज कर दी। पिता-पुत्र दोनों हिस्ट्रीशीटर हैं। पिता जेल में बंद है। मीरगंज थाने की पुलिस ने स्मैक तस्कर पंकज उपाध्याय उर्फ पंकज शर्मा पुत्र रमेश चंद्र एवं उनके पुत्र रोहित शर्मा उर्फ हनी गुलड़िया मीरगंज की नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित चार वाहनों एवं चार कीमती प्लाट को फ्रीज कर दिया। फ्रीज की संपत्ति की कीमत तीन करोड़, 20 लाख एवं 15 हजार रुपए है। पुलिस ने संपत्ति को सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक तस्करों एवं विदेशी मुद्रा हेराफेरी करने वालों की संपत्ति जब्ती अधिनियम एवं एनडीपीएस एक्ट दिल्ली की मदद से फ्रीज की है।

आरोपी ने पुत्र को भी धंधे में उतारा

2021 से पंकज द्वारा अपने पुत्र रोहित शर्मा को भी स्मैक तस्करी में शामिल किया। आसपास के जिलों में रोहित ने स्मैक की तस्करी की। पुलिस ने उसे कई बार गिरफ्तार कर जेल भेजा। दोनों पिता-पुत्र शातिर तस्कर हैं। पंकज इन दिनों जेल में है, जबकि उसका बेटा बाहर है।

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पिता-पुत्र पर दर्ज हैं 14 मुकदमे

पंकज के खिलाफ मीरगंज, इज्जतनगर, कोतवाली बरेली, शाहजादनगर रामपुर, जीआरपी मुरादाबाद, सब्जी मंडी थाना दिल्ली, थाना नारकोटिक्स सेल दिल्ली एवं थाना माधोगढ़, गब्बा मध्यप्रदेश में दस मुकदमे, रोहित शर्मा पर मीरगंज एवं बंडा शाहजहांपुर में तीन मुकदमे एनडीपीएस के और मीरगंज थाने में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है।

1999 से तस्करी में संलिप्त है पंकज

एसओ रवि कुमार ने बताया पंकज उपाध्याय उर्फ पंकज शर्मा 1999 से स्मैक तस्करी के अपराध में संलिप्त होकर अंतर्राज्यीय स्तर पर कार्य करता है। पंकज ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली एवं मध्य प्रदेश आदि राज्यों में तस्करी की। अभियुक्त वाणिज्यक मात्रा में स्मैक तस्करी में कई बार गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

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3.20 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि फेमा एवं एनडीपीएस एक्ट में तहत 22 मई को जारी आदेश के क्रम में कुख्यात तस्कर पंकज उपाध्याय एवं उसके पुत्र रोहित शर्मा द्वारा स्मैक की तस्करी से अर्जित 3.20 करोड़ की चल-अचल संपत्ति फ्रीज की है। दोनों मीरगंज थाने के हिस्ट्रीशीटर हैं। रोहित पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जा चुकी है। अन्य स्मैक तस्करों के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई करने को उनकी चल अचल संपत्ति की जानकारी जुटाई जा रही है।

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