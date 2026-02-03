ASP अनुज चौधरी के केस में जज के सामने वकील ने कहीं ये बातें, अब अगली सुनवाई 9 फरवरी को

संक्षेप: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के तत्कालीन सीओ रहे एएसपी अनुज चौधरी द्वारा मुकदमा दर्ज किए जाने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए 9 फरवरी की तारीख तय की है। कोर्ट में वकील ने ये बातें कहीं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के विरुद्ध दाखिल संभल के सीओ रहे एएसपी अनुज चौधरी की याचिका पर सुनवाई के लिए नौ फरवरी की तारीख लगाई है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने भी इस आदेश के विरुद्ध याचिका दाखिल की है, जिस पर न्यायमूर्ति समित गोपाल ने शिकायतकर्ता के वकील को मामले की तैयारी के लिए समय दिया और सुनवाई के लिए नौ फरवरी की तारीख लगा दी।

24 नवंबर 2024 को न्यायालय के आदेश पर कराए गए सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। संभल कोतवाली क्षेत्र के नई सराय निवासी यामीन पुत्र शराफत अली ने न्यायालय में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि सर्वे के दौरान पुलिस की गोली लगने से उनके पुत्र आलम को चोटें आई थीं। इस संबंध में 9 जनवरी 2026 को तत्कालीन सीजेएम विभांशु सुधीर ने एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। याचिका में इसी आदेश की वैधानिकता को चुनौती दी गई है।

इसके बाद में आदेश देने वाले सीजेएम का स्थानांतरण सुल्तानपुर हो गया। मंगलवार को वादी यामीन की बेटी की ओर से अधिवक्ता नूरजहां ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि आदेश के बावजूद अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।