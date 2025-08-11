इंतजार की मोहब्बत में कातिल बन गई आसमीन, पत्नी के अफेयर में मारा गया एक और पति

पत्नी की मोहब्बत में बाधा बने एक और पति अपनी जान गंवा बैठा। पत्नी ने प्रेमी से अपने पति की बेरहमी से हत्या करवा दी। कांधला में एक पत्नी ने प्रेमी से अपने पति की बेरहमी से हत्या करा दी। इस हत्या में पत्नी का भाई भी प्रेमी के साथ शामिल रहा।

यूपी में पत्नी की मोहब्बत में बाधा बने एक और पति अपनी जान गंवा बैठा। पत्नी ने प्रेमी से अपने पति की बेरहमी से हत्या करवा दी। कांधला में एक पत्नी ने प्रेमी से अपने पति की बेरहमी से हत्या करा दी। इस हत्या में पत्नी का भाई भी प्रेमी के साथ शामिल रहा। शव को कैराना कोतवाली के जंगल में ऊंचा गांव के पास बाग में फेंक दिया। एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि मामले का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी आसमीन, उसके प्रेमी इंतजार और भाई हारून को गिरफ्तार कर लिया। रविवार सुबह करीब 9:15 बजे कैराना में कांधला रोड ऊंचा गांव एवं कैराना के बीच स्थित बाग में एक युवक का शव मिला। उसकी गला काटकर हत्या की गई थी। एसपी एसपी रामसेवक गौतम, एएसपी संतोष सिंह, सीओ श्याम सिंह घटना स्थल पर पहुंचे और फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए।

इस दौरान मृतक की जेब से आधार कार्ड बरामद हुआ। जिससे मृतक की पहचान असलम (32 वर्ष) पुत्र आबिद निवासी मोहल्ला खैल खालापार थाना कांधला के रूप में हुई। पुलिस की सूचना पर मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे। एसपी ने हत्या के खुलासे के लिए टीम गठित की। शाम तक पुलिस ने घटना से जुड़े सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रात साढ़े आठ बजे पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता कर एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि मृतक की पत्नी आसमीन ने कांधला के टेंपो चालक इंतजार निवासी कांधला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। यह पूरा मामला पत्नी के भाई हारून निवासी फतेहपुर पुट्ठी, बिनौली बागपत को पता था। असलम को पता लगने पर वह विरोध करता था। इसलिए उसने अपने प्रेमी इंतजार और भाई हारून के साथ मिलकर असलम की हत्या कर दी।

असलम और आसमीन की लव मैरिज से खफा था हारून असलम के छोटे भाई ने बताया कि नौ साल पहले फतेहपुर पुठ्ठी धनौरा निवासी आसमीन से असलम ने लव मैरिज की थी। आसमीन उसकी बहन की ननद है। पांच साल से असलम पत्नी व बच्चों के साथ कांधला नगर पालिका रोड पर किराए के मकान में रहता था। प्रेम विवाह किए जाने के चलते ही आसमीन का भाई हारून नाराज था और नौ साल से वह अपने अंदर रोष पाले बैठा था।