दंगाई का इलाज कैसे होता है, बरेली के मौलाना से पूछ लो; योगी बोले- न कर्फ्यू, न दंगा, यूपी में सब चंगा

संक्षेप: सीएम योगी ने कहा कि सरकार ने यूपी में गुड गर्वनेंस का माहौल दिया है। आज कोई गुंडा किसी व्यापारी से गुंडा टैक्स नहीं ले सकता है। कोई करेगा तो उसको मालूम है कि इसके परिणाम क्या होंगे। अब वो स्थिति नहीं है कि पुलिस आगे-आगे दौड़ती थी और गुंडे उसको पीछे से दौड़ाते थे। अब ये वो यूपी नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टारलेंस नीति को दोहराया। उन्होंने कहा कि यूपी के हर नागरिक को जहां सुरक्षा की गारंटी है वहीं हर गुंडे को यह संदेश भी है कि यमराज का बुलावा कभी भी आ सकता है। सीएम ने कहा कि यूपी में दंगाई का इलाज कैसे होता है बरेली के मौलाना से पूछ लो। आज न कर्फ्यू, न दंगा, यूपी में सब चंगा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने यूपी को बीमारू राज्य के कलंक से मुक्त किया है। यूपी पूरी दमदारी के साथ आगे बढ़ रहा है।

सीएम योगी ने कहा कि सरकार ने एक गुड गर्वनेंस का माहौल दिया है। आज कोई गुंडा किसी व्यापारी से गुंडा टैक्स नहीं ले सकता है। कोई करेगा तो उसको मालूम है कि इसके परिणाम क्या होंगे। अब वो स्थिति नहीं है कि पुलिस आगे-आगे दौड़ती थी और गुंडे उसको पीछे से दौड़ाते थे। अब ये वो यूपी नहीं है। ये वो यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है लेकिन हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ नहीं तो यमराज के यहां जाने के रास्ते खुले हुए हैं। यमराज का बुलावा आ जाएगा।

यूपी में दंगा और अराजकता खत्म सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी में दंगा और अराजकता नहीं है। दंगे का इलाज क्या है। इस बारे में बरेली के मौलाना से पूछ लीजिए। यूपी में आज कर्फ्यू है, न दंगा। यहां अब सब चंगा है। सीएम ने सपा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उसमें माफिया के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने कहा कि माफिया के सामने झुकना सपा की मजबूरी है। पूजा पाल का उल्लेख करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आप उन गुंडों और माफिया के सामने एक गरीब बेटी को न्याय नहीं दे पाए। क्या वो पीडीए की पार्ट नहीं थीं। बेटी चाहे उस पक्ष की या हमारे पक्ष की, हर हाल में न्याय मिलेगा।