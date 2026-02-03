Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsasim arun takes a tough stand on irregularities in mass wedding ceremony and forms a 3 member committee to investigation
सामूहिक विवाह समारोह में गड़बड़ी पर असीम अरुण सख्त, 3 सदस्यीय कमेटी बना सौंपी जांच

सामूहिक विवाह समारोह में गड़बड़ी पर असीम अरुण सख्त, 3 सदस्यीय कमेटी बना सौंपी जांच

संक्षेप:

शिकायतों में कहा गया है कि सामूहिक विवाह समारोह के दौरान कई पात्र जोड़ों को निर्धारित विवाह उपहार सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई। वहीं जिन जोड़ों को सामग्री वितरित की गई, उसकी गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। यह भी कहा गया कि निर्धारित अधिकतम सीमा के विपरीत 100 से अधिक जोड़ों के विवाह कराए गए।

Feb 03, 2026 09:18 pm ISTAjay Singh संवाददाता, मुरादाबाद
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पिछले साल पांच दिसंबर को आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में सामने आई अनियमितताओं को लेकर समाज कल्याण मंत्री राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने सख्त रुख अपना लिया है। मामले को गंभीरता से लेते उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए तीन सदस्यीय जांच समिति का गठित की गई है, जो मौके पर जाकर जांच करेगी। कमेटी को 12 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

यह शिकायत आई है सामने

शिकायतों में कहा गया है कि सामूहिक विवाह समारोह के दौरान कई पात्र जोड़ों को निर्धारित विवाह उपहार सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई। वहीं जिन जोड़ों को सामग्री वितरित की गई, उसकी गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि निर्धारित अधिकतम सीमा के विपरीत 100 से अधिक जोड़ों के विवाह कराए गए। राज्यमंत्री असीम अरुण ने कहा कि समाज कल्याण योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

ये भी पढ़ें:आठ मुख्य नदी बेसिन से प्रभावित जिलों का प्लान तैयार, सीएम योगी ने दिया ये आदेश

जांच समिति में ये अधिकारी शामिल

जांच समिति में समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक पी के त्रिपाठी, उपनिदेशक अमरजीत सिंह और जिला समाज कल्याण अधिकारी अनामिका सिंह शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:गोकशी का काम उनके आका.., योगी के मंत्री का स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को तीखा जवाब

इन बिंदुओं पर होगी जांच

1- सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम जोड़ों की संख्या का पालन किया गया या नहीं। 100 से अधिक जोड़ों के विवाह की अनुमति किस स्तर पर दी गई।

2-योजना का लाभ पाने वाले जोड़ों की पात्रता और अपात्र लाभार्थियों की स्थिति।

3-कार्यक्रम के आयोजन और व्यवस्थाओं में हुई लापरवाही

4-विवाह कार्यक्रम के आयोजन और व्यवस्थाओं में कहां-कहां लापरवाही हुई।

5-पात्र जोड़ों को विवाह के लिए तय उपहार सामग्री मिली या नहीं। जो उपहार सामग्री दी गई, उसकी गुणवत्ता ठीक थी या नहीं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Asim Arun Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |