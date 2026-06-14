VIDEO: VIP प्रोटोकॉल छोड़ सड़क पर उतरे मंत्री असीम अरुण, खुद हाथ लगाकर सीधा कराया पलटा हुआ टेंपो
योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने देर रात एक गंभीर सड़क दुर्घटना के दौरान न केवल अपना काफिला रुकवाया, बल्कि खुद सड़क पर उतरकर घायल टेंपो चालक की मदद की। साथ ही घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
UP News: यूपी सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और मेरठ के प्रभारी मंत्री असीम अरुण का एक मानवीय चेहरा सामने आया है। जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है। दरअसल, देर रात हापुड़ रोड स्थित लोहियानगर के पास एक गंभीर सड़क दुर्घटना के दौरान, मंत्री असीम अरुण ने न केवल अपना काफिला रुकवाया, बल्कि खुद सड़क पर उतरकर घायल टेंपो चालक की मदद की। घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया।
भाजपा नेता अजय दीवान के अनुसार शनिवार देर रात करीब पौने 12 बजे प्रभारी मंत्री असीम अरुण हरदोई से मेरठ लौट रहे थे। जब उनका काफिला हापुड़ रोड पर नगर निगम के डंपिंग यार्ड (बिजली बंबा बाईपास/लोहियानगर) के पास से गुजर रहा था, तो उन्होंने देखा कि एक टेंपो सड़क पर पलटा हुआ है और चालक उसमें फंसा हुआ है। हादसे के समय मौके पर मौजूद कई लोग तमाशबीन बने हुए थे, लेकिन मंत्री असीम अरुण ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फौरन अपना काफिला रुकवाया।
इसके बाद मंत्री खुद अपनी गाड़ी से बाहर निकले। उन्होंने अपने सुरक्षाकर्मियों और स्टाफ के साथ मिलकर पलटे हुए टेंपो को सीधा करने में मदद की। घायल चालक को सुरक्षित बाहर निकाला और उसका हाल-चाल जाना। खुद निगरानी करते हुए उन्होंने टेंपो को स्टार्ट करवाया और घायल चालक को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया।
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमे असीम अरुण आधी रात सड़क पर उतरे हैं और पलटे टेपों को सीधा कराने में जुटे हैं। लोग इस वीडियो को देखकर असीम अरुण की दरियादिली की जमकर तारीफ कर रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं। मंत्री के इस मानवीय कार्य ने न केवल घायल चालक की जान बचाई, बल्कि समाज के सामने संवेदनशीलता की एक मिसाल भी पेश की है।
सांस्कृतिक गौरव और सुरक्षा के नाम रहे मोदी सरकार के 12 साल
इससे पहले हरदोई में असीम अरुण ने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण हुए 12 वर्षों को देश के लिए आस्था और व्यवस्था का कालखंड बताया। कहा कि इस दौरान भारत ने सुरक्षा, विकास, बुनियादी ढांचे और जनकल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। वह भाजपा द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को मजबूत किया है। पहले आतंकी घटनाओं पर केवल विरोध दर्ज कराया जाता था, जबकि वर्तमान सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर देश की सुरक्षा को नई मजबूती दी है।
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लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें