Hindi NewsUP NewsASI team went to inspect Jama Masjid Sambhal was subjected to indecency FIR registered against two people
जामा मस्जिद का निरीक्षण करने गई ASI टीम से अभद्रता, इंतजामिया कमेटी के कर्मचारी समेत दो पर FIR दर्ज

जामा मस्जिद का निरीक्षण करने गई ASI टीम से अभद्रता, इंतजामिया कमेटी के कर्मचारी समेत दो पर FIR दर्ज

संक्षेप: संभल की जामा मस्जिद का निरीक्षण करने पहुंची  एएसआईल की टीम से अभद्रता का मामला सामने आया है। टीम पिछले महीने 8 अक्तूबर को मस्जिद के मुख्य गुंबद की नियमित निरीक्षण करने पहुंची थी। आरोप है कि इंतजामिया कमेटी से जुड़े लोगों ने अंदर जाने से रोक दिया और अभद्रता की थी।

Sun, 16 Nov 2025 09:32 PMPawan Kumar Sharma संवाददाता, संभल
संभल की जामा मस्जिद का निरीक्षण करने पहुंची भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) मेरठ मंडल की टीम से अभद्रता का मामला सामने आया है। टीम पिछले महीने 8 अक्तूबर को मस्जिद के मुख्य गुंबद और संरचना का नियमित निरीक्षण करने पहुंची थी। आरोप है कि इंतजामिया कमेटी से जुड़े लोगों ने टीम को अंदर जाने से रोक दिया और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। टीम बिना कार्य पूरा किए ही वापस लौट गई। करीब एक महीने बाद 14 नंवबर को इस प्रकरण में इंतजामिया कमेटी के एक कर्मचारी समेत दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे प्रकरण में हिंसा हुई थी, जिसमें चार लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद से क्षेत्र में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। इसी पृष्ठभूमि में 8 अक्तूबर को एएसआई अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम जामा मस्जिद पहुंची थी। आरोप है कि इंतजामिया कमेटी के कर्मचारी हफीज ने मोहम्मद कासिफ खान को मौके पर बुलाया, जिसके बाद दोनों ने टीम को मुख्य गुंबद में प्रवेश नहीं करने दिया। एक अन्य व्यक्ति ने भी विवाद की स्थिति बनाते हुए माहौल खराब किया। टीम के साथ अभद्र व्यवहार और गलत भाषा का प्रयोग किया गया।

स्थिति को देखते हुए एएसआई दल ने निरीक्षण स्थगित कर दिया और मेरठ लौटकर पूरे मामले की जानकारी जिलाधिकारी को पत्र के माध्यम से भेजी। अधीक्षण पुरातत्वविद विनोद सिंह रावत ने एसपी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद एसपी के आदेश पर 14 नंवबर को सदर कोतवाली में हफीज और मोहम्मद कासिफ खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

इस मामले में डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि एएसआई का अपना भवन है, वे कभी भी निरीक्षण के लिए आ सकते हैं। आने के लिए किसी को सूचना देना आवश्यक नहीं है। टीम से अभद्रता करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

वहीं, इंतजामिया कमेटी के एडवोट जफर अली का कहना है कि हमें तो मुकदमा दर्ज होने के बाद पता चला कि 8 अक्तूबर को टीम आई थी और उनके साथ यह घटना हुई। आरोपी हफीज मस्जिद में सफाई कर्मचारी है, जबकि मोहम्मद कासिफ खान इंतजामिया कमेटी का सदस्य नहीं है। वह बाहरी व्यक्ति है है।

