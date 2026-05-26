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विजयादशमी से निकलेगी अश्वमेध धर्म ध्वज यात्रा, 11800 KM का सफर तय करेंगे संत

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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युवाओं को भारतीय संस्कृति और गौरवशाली विरासत से जोड़ने के उद्देश्य से इस साल विजयादशमी के दिन से अश्वमेध धर्म ध्वज यात्रा निकाली जाएगी। चार चरणों में आयोजित होने वाली यात्रा के माध्यम से साधु, संत, महात्मा देशभर में 11,800 किलोमीटर की दूर तय करेंगे।

विजयादशमी से निकलेगी अश्वमेध धर्म ध्वज यात्रा, 11800 KM का सफर तय करेंगे संत

UP News: युवाओं को भारतीय संस्कृति और गौरवशाली विरासत से जोड़ने के उद्देश्य से इस वर्ष 20 अक्टूबर विजयादशमी के दिन से अश्वमेध धर्म ध्वज यात्रा निकाली जाएगी। चार चरणों में आयोजित होने वाली यात्रा के माध्यम से साधु, संत, महात्मा देशभर में 11,800 किलोमीटर की दूर तय करेंगे। यात्रा पैदल, वाहन और ट्रेन के माध्यम से पूरी की जाएगी।

सोमवार को प्रेसवार्ता में यह जानकारी देते हुए जानकी घाट बड़ा मंदिर रसिक पीठाधीश्वर संत जन्मेजय शरण ने बताया कि यात्रा के प्रथम चरण का शुभारंभ 20 अक्तूबर को दिल्ली से होगा। यात्रा मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर, झांसी, उज्जैन, नासिक, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, उदयपुर और जयपुर होते हुए पुणे पहुंचेगी और दिल्ली में समाप्त होगी। दूसरा चरण दिल्ली से शुरू होकर बीकानेर, पटियाला, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, जम्मू, चंडीगढ़, देहरादून, हरिद्वार, मेरठ और गाजियाबाद होते हुए पुनः दिल्ली में समाप्त होगा। तीसरा चरण में बरेली, अयोध्या, पटना, कोलकाता, रांची, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, फिरोजाबाद और नोएडा होते हुए यात्रा दिल्ली में समाप्त होगी।

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यात्रा का चौथा चरण ट्रेन के माध्यम से दिल्ली से रामेश्वरम और पुणे होते हुए पुनः दिल्ली में समाप्त होगा। शिवाश्री ऋतु ने बताया कि सभी चरणों में निर्धारित स्थानों पर अश्वमेध धर्म यज्ञ भी किया जाएगा। इस अवसर पर आचार्य डॉ संतोष, अमरजीत मिश्रा, चक्रवर्तुला रमणाचा व फिल्म निर्देशक दुष्यंत प्रताप सिंह भी मौजूद रहे।

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भाजपा सरकार में गायों का सबसे अधिक वध

उधर, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने तहसील मेजा मेजा रोड बाजार स्थित बद्रीनाथ तिवारी इंटर कॉलेज में विभिन्न गांव से पहुंचे धर्मानुयायियों के बीच पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि अगर किसी सरकार में सबसे अधिक गायों का वध किया गया तो वह भाजपा की सरकार है। इस सरकार में गोमांस विदेशों में भेजा जा रहा है। कहा आज से कई सौ वर्ष पहले जब भारत देश में आक्रांता आए, तो सबसे पहले उन्होंने हिंदुओं के घर उजाड़े, इसके बाद सनातन धर्म पर कुठाराघाट करते हुए गायों का वध करना शुरू किया। जिससे हिंदुओं के दिल पर चोट पहुंचे।

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स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के दूत हनुमान के साथ छल करने के लिए योगी के भेष में कालनेमि पहुंचा था। इस समय यही हाल चल रहा है, योगी के भेष में लोग क्या से क्या कर रहे हैं किसी से छिपा नहीं। कहा कि उनकी गविष्ट यात्रा तीन मई से 24 जुलाई तक है, जो प्रदेश के सभी 403 विधानसभा में जाएगी। लोगों से गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए सहयोग मांगेंगे।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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