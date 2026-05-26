विजयादशमी से निकलेगी अश्वमेध धर्म ध्वज यात्रा, 11800 KM का सफर तय करेंगे संत

युवाओं को भारतीय संस्कृति और गौरवशाली विरासत से जोड़ने के उद्देश्य से इस साल विजयादशमी के दिन से अश्वमेध धर्म ध्वज यात्रा निकाली जाएगी। चार चरणों में आयोजित होने वाली यात्रा के माध्यम से साधु, संत, महात्मा देशभर में 11,800 किलोमीटर की दूर तय करेंगे।

UP News: युवाओं को भारतीय संस्कृति और गौरवशाली विरासत से जोड़ने के उद्देश्य से इस वर्ष 20 अक्टूबर विजयादशमी के दिन से अश्वमेध धर्म ध्वज यात्रा निकाली जाएगी। चार चरणों में आयोजित होने वाली यात्रा के माध्यम से साधु, संत, महात्मा देशभर में 11,800 किलोमीटर की दूर तय करेंगे। यात्रा पैदल, वाहन और ट्रेन के माध्यम से पूरी की जाएगी।

सोमवार को प्रेसवार्ता में यह जानकारी देते हुए जानकी घाट बड़ा मंदिर रसिक पीठाधीश्वर संत जन्मेजय शरण ने बताया कि यात्रा के प्रथम चरण का शुभारंभ 20 अक्तूबर को दिल्ली से होगा। यात्रा मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर, झांसी, उज्जैन, नासिक, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, उदयपुर और जयपुर होते हुए पुणे पहुंचेगी और दिल्ली में समाप्त होगी। दूसरा चरण दिल्ली से शुरू होकर बीकानेर, पटियाला, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, जम्मू, चंडीगढ़, देहरादून, हरिद्वार, मेरठ और गाजियाबाद होते हुए पुनः दिल्ली में समाप्त होगा। तीसरा चरण में बरेली, अयोध्या, पटना, कोलकाता, रांची, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, फिरोजाबाद और नोएडा होते हुए यात्रा दिल्ली में समाप्त होगी।

यात्रा का चौथा चरण ट्रेन के माध्यम से दिल्ली से रामेश्वरम और पुणे होते हुए पुनः दिल्ली में समाप्त होगा। शिवाश्री ऋतु ने बताया कि सभी चरणों में निर्धारित स्थानों पर अश्वमेध धर्म यज्ञ भी किया जाएगा। इस अवसर पर आचार्य डॉ संतोष, अमरजीत मिश्रा, चक्रवर्तुला रमणाचा व फिल्म निर्देशक दुष्यंत प्रताप सिंह भी मौजूद रहे।

भाजपा सरकार में गायों का सबसे अधिक वध उधर, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने तहसील मेजा मेजा रोड बाजार स्थित बद्रीनाथ तिवारी इंटर कॉलेज में विभिन्न गांव से पहुंचे धर्मानुयायियों के बीच पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि अगर किसी सरकार में सबसे अधिक गायों का वध किया गया तो वह भाजपा की सरकार है। इस सरकार में गोमांस विदेशों में भेजा जा रहा है। कहा आज से कई सौ वर्ष पहले जब भारत देश में आक्रांता आए, तो सबसे पहले उन्होंने हिंदुओं के घर उजाड़े, इसके बाद सनातन धर्म पर कुठाराघाट करते हुए गायों का वध करना शुरू किया। जिससे हिंदुओं के दिल पर चोट पहुंचे।