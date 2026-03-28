शंकराचार्य पर केस करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पाकिस्तान से आया कॉल
श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी को पाकिस्तान से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी उन्हें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने पर दी गई।
शामली/कांधला। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट (मथुरा) के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी को जान से मारने की सनसनीखेज धमकी मिली है। आशुतोष महाराज का आरोप है कि उन्हें और उनके अधिवक्ता को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस जांच में वह मोबाइल नंबर पाकिस्तान का पाया गया है, जिससे यह मामला अब अंतरराष्ट्रीय साजिश और सुरक्षा में बड़ी चूक की ओर इशारा कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट जाने पर मिली धमकी
पूरा मामला स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े एक कानूनी विवाद से शुरू हुआ है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने उच्च न्यायालय द्वारा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को दी गई अग्रिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की है। आशुतोष महाराज के अनुसार, जैसे ही उन्होंने 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में पैरवी तेज की, उन्हें डराने-धमकाने का सिलसिला शुरू हो गया।
शुक्रवार शाम लगभग 5:53 बजे उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। फोन करने वाले ने सीधे तौर पर कहा कि यदि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस नहीं ली या केस की पैरवी जारी रखी, तो उन्हें और उनके वकील को बम से उड़ा दिया जाएगा।
पाकिस्तान कनेक्शन और पुलिस की कार्रवाई
धमकी मिलने के तुरंत बाद आशुतोष ब्रह्मचारी ने '112' नंबर पर पुलिस को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कांधला थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शामली के पुलिस अधीक्षक (SP) नरेंद्र प्रताप सिंह को जब इस घटना की जानकारी दी गई, तो उन्होंने तत्काल सर्विलांस टीम को सक्रिय किया।
एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने पुष्टि की है कि जिस नंबर से कॉल आई थी, वह पाकिस्तान का कोड (+92) दिखा रहा है। एसपी ने बताया, "कॉल डिटेल्स और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गहन जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह मामला डराने और कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रतीत होता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय नंबर होने के कारण हम हर पहलू की जांच कर रहे हैं।"
सुरक्षा बढ़ाने की मांग
आशुतोष ब्रह्मचारी ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में अपनी और अपने सहयोगियों की जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि वह धर्म और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसी धमकियों से पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल, पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और कांधला स्थित उनके आवास के आसपास सतर्कता बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसियां भी इस कॉल के मूल स्रोत और स्थानीय संपर्कों की तलाश में जुट गई हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को देख रहे हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं। पत्रकारिता में 25 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। सिटी टीम का नेतृत्व भी किया। बीकॉम में ग्रेजुएट और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर रिपोर्टिंग भी की है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।और पढ़ें