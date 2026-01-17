दिल्ली में नौकरी लगवाने के नाम पर आशा वर्कर से रेप, गंदा वीडियो भी बनाया

संक्षेप: मोहम्मद हसन ने कॉल करके उसे एकता विहार कालोनी में बुलाया। वहां आरोपी अपने किराये के मकान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। यही नहीं, आरोपी ने पीड़िता की अश्लील फोटो और वीडियो भी बना ली। इसके बाद धमकी देकर दो साल तक शोषण करता रहा। पीड़िता ने परेशान होकर SSP से गुहार लगाई, जहां से FIR के आदेश हुए।

यूपी के मुरादाबाद के मूंढापांडे थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली महिला आशा वर्कर को दिल्ली में नौकरी लगवाने का भरोसा देकर एक शख्स ने अपने घर बुलाया और वहां उसके साथ रेप किया। यही नहीं गंदी तस्वीरें और वीडियो भी बनाया। आशा वर्कर ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर कि गर्भवती महिलाओं को लेकर वह अक्सर मूंढापांडे सीएचसी पर जाती है। वहीं उसकी जान पहचान रामपुर जिले के टांडा थाना क्षेत्र के गांव परसुपुरा निवासी मोहम्मद हसन से हुई थी। हसन ने उसे दिल्ली में नौकरी लगवाने का भी भरोसा दिया। 16 दिसंबर 2022 को उक्त मोहम्मद हसन ने कॉल करके उसे कटघर थाना क्षेत्र के रामपुर दोराहा एकता विहार कालोनी में बुलाया। वहां आरोपी अपने किराये के मकान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

यही नहीं, आरोपी ने पीड़िता की अश्लील फोटो और वीडियो भी बना ली। इसके बाद धमकी देकर दो साल तक शोषण करता रहा। पीड़िता का यह भी आरोप है कि मोहम्मद हसन ने नौकरी लगवाने के नाम पर उससे 1.70 लाख रुपये फोन पे से और और अलग-अलग तारीख पर करीब 2.15 लाख रुपये नकद ले लिए। बाद में उसकी फोटो वायरल कर दी। परेशान होकर एसएसपी से गुहार लगाई, जहां से एफआईआर के आदेश हुए। एसएचओ मूंढापांडे मोहित चौधरी ने बताया कि तहरीर के पर आरोपी मोहम्मद हसन के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी देने समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है।

