आसाराम बापू अयोध्या पहुंचे, सरयू घाट पर पूजा कर बोले- तीर्थ यात्रा से मिटते हैं दोष

यौन शोषण मामले में सजायाफ्ता आसाराम बापू मंगलवार को अयोध्या पहुंचे। यहां प्रवास के दौरान उन्होंने सरयू तट पर आयोजित आरती में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रमुख मंदिरों में दर्शन-पूजन भी किया। मीडिया से बातचीत में आसाराम ने कहा कि तीर्थों में जाने से दोषों का निवारण होता है और भारत में सात मोक्षदायी स्थान हैं। बताया जा रहा है कि बुधवार को उनका राम मंदिर का कार्यक्रम है।

आसाराम ने कहा कि शरीर में वात, पित्त और कफ तीन तरह के दोष होते हैं और तीर्थों में जाने से इनमें से एक दोष समाप्त हो जाता है। उनके अनुसार इन तीर्थों में अयोध्या का स्थान पहला है। उन्होंने मथुरा के एक संत का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने साधुता का पालन नहीं किया, लेकिन मृत्यु के बाद भी वे नरक में नहीं गए, बल्कि जंगलों में देखे गए। आसाराम ने हंसते हुए कहा कि संत बलराम दास ने उन्हें देखा था। हालांकि अयोध्या पहुंचने के बाद काफी देर तक उन्होंने लोगों से मुलाकात करने से परहेज किया।

