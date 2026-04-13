16 साल बाद अपने सहारनपुर आश्रम पहुंचे आसाराम बाबू, भक्तों में दिखा उत्साह, तालियां बजाने पर मनाही
सहारनपुर में अंबाला रोड स्थित आश्रम में सोमवार को उस समय खास माहौल बन गया, जब आसाराम बापू करीब 16 साल बाद यहां पहुंचे। उनके आगमन की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आश्रम पहुंचे और सत्संग में हिस्सा लिया।
Saharanpur News: यूपी के सहारनपुर में अंबाला रोड स्थित आश्रम में सोमवार को उस समय खास माहौल बन गया, जब आसाराम बापू करीब 16 साल बाद यहां पहुंचे। उनके आगमन की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आश्रम पहुंचे और सत्संग में हिस्सा लिया। सत्संग के दौरान कुछ श्रद्धालुओं ने तालियां बजाई तो ऐसा करने से मना कर दिया गया।
दोपहर करीब दो बजे आसाराम बापू व्हीलचेयर से अपनी कुटिया से सत्संग स्थल तक पहुंचे, जहां उन्होंने अनुयायियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हुए साधना और जीवन में सकारात्मकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपने अनुयायियों को ऐसा मंत्र देना चाहते हैं, जो लंबे समय तक उनके जीवन में मार्गदर्शन करेगा। कार्यक्रम के दौरान आश्रम में अनुशासन और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया। श्रद्धालुओं के प्रवेश से पहले जांच प्रक्रिया अपनाई गई और शांतिपूर्ण माहौल में सत्संग हुआ। बड़ी संख्या में मौजूद अनुयायी पूरे समय ध्यानपूर्वक प्रवचन सुनते नजर आए। प्रवचन के दौरान उन्होंने सत्संग की गरिमा बनाए रखने और ध्यान की महत्ता पर विशेष जोर दिया।
मोबाइल के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं
सत्संग स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। किसी भी अनुयायी को मोबाइल फोन अंदर ले जाने की अनुमति नहीं थी, जिससे कार्यक्रम की गोपनीयता और अनुशासन बनाए रखा जा सके। प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर से सभी श्रद्धालुओं की सघन जांच की जा रही थी।
तालियां बजाने पर जताया एतराज
प्रवचन के दौरान आसाराम बापू ने अनुयायियों द्वारा ताली बजाने पर एतराज जताया। उन्होंने कहा कि सत्संग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, इसमें तालियां बजाने की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने स्पष्ट किया कि तालियां नेताओं और मंचीय कार्यक्रमों के लिए होती हैं, जबकि सत्संग में शांति और ध्यान का विशेष महत्व है।
एक महीने पहले काशी पहुंचे थे आसाराम
एक महीने पहले आसाराम अयोध्या के बाद अचानक काशी पहुंचे। काशी में आसाराम ने बाबा के दर्शन-पूजन किए थे। एक दशक से अधिक समय बाद आसाराम के वाराणसी पहुंचने से आश्रम में चहल पहल बढ़ गई थी। पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से लगायत बिहार, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी उसके अनुयायी भी आश्रम में पहुंचे थे। आश्रम में केवल अनुयायियों को ही प्रवेश मिला था। एक खास कोडवर्ड पर अंदर जाने दिया जा रहा था। कोई भी गतिविधि कैमरे में कैद करने पर रोक लगा दी गई थी। आसाराम ने आश्रम के अंदर अनुयायियों को संबोधित भी किया था। गौरतलब है कि जोधपुर के मनई आश्रम में नाबालिग के साथ दुष्कर्म में आसाराम उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। राजस्थान और गुजरात हाईकोर्ट के बाद 7 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने हृदय संबंधी गंभीर बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत दी थी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।