असुद्​दीन ओवैसी गुरुवार को हापुड़ कोर्ट पहुंचे। करीब दो घंटे तक गवाही हुई। इसके बाद वह यहां से रवाना हो गए। दरअसल, 2022 को एनएच 9 पर छिजारसी टोल प्लाजा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर जानलेवा हमला हुआ था। इस मामले में गवाही देने पहुचे थे।

ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन औवैसी पर तीन फरवरी 2022 को एनएच 9 पर छिजारसी टोल प्लाजा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर जानलेवा हमला हुआ था। इस मुकदमे में गवाही देने के लिए गुरुवार को सांसद असदुद्दीन औवैसी हापुड़ पहुंचे। करीब दो घंटे तक गवाही हुई। इसके बाद वह यहां से रवाना हो गए। सांसद औवैसी के आने के बाद कचहरी रोड और कचहरी परिसर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें न्यायालय परिसर तक लाया गया।

पिलखुवा थाना क्षेत्र में तीन फरवरी 2022 को यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने के बाद मेरठ से दिल्ली लौटते समय एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर छिजारसी टोल के पास हमला किया गया था। आरोपियों ने उनकी कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, लेकिन वह बच गए थे। हमले की जानकारी उन्होंने उस समय अपने टि्वटर अकाउंट से दी थी। पुलिस ने इस मामले में नोएडा के बादलपुर निवासी सचिन और उसके साथी शुभम को गिरफ्तार किया था। इस मुकदमे की सुनवाई यहां अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) शेष बहादुर की न्यायालय में चल रही है। गुरुवार को सांसद असदुद्दीन औवैसी कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में सुबह करीब साढ़े दस बजे पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बातचीत नहीं की।

एआईएमआईएम चीफ के अधिवक्ता आरिफ ने बताया कि इस मुकदमे में यामीन माजिद, शौकत की गवाही पूर्व में हो चुकी है और गुरुवार को सांसद असदुद्दीन ओवैसी की गवाही पूरी हो गई। करीब दो घंटे तक वह गवाही चली। उन्होंने बताया कि इस मुकदमे में कुल 40-45 गवाह और हैं। मुकदमे की अगली सुनवाई 8 सितंबर 2026 को होगी।

कचहरी में रहे सुरक्षा के कड़े प्रबंध ओवैसी के जिला न्यायालय आने पर कचहरी और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने स्वयं सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली। सीओ सिटी अनीता चौहान, सीओ यातायात दीपक चतुर्वेदी, सीओ पिलखुवा मुनीश चंद्र के अलावा, कोतवाली प्रभारी, बाबूगढ़ थाना प्रभारी समेत कई निरीक्षक और बड़ी संख्या में पुलिस व पीएसी के जवान तैनात रहे।