असुद्दीन ओवैसी की हापुड़ कोर्ट में 2 घंटे तक चली गवाही, टोल प्लाजा पर हुआ था जानलेवा हमला
असुद्दीन ओवैसी गुरुवार को हापुड़ कोर्ट पहुंचे। करीब दो घंटे तक गवाही हुई। इसके बाद वह यहां से रवाना हो गए। दरअसल, 2022 को एनएच 9 पर छिजारसी टोल प्लाजा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर जानलेवा हमला हुआ था। इस मामले में गवाही देने पहुचे थे।
ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन औवैसी पर तीन फरवरी 2022 को एनएच 9 पर छिजारसी टोल प्लाजा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर जानलेवा हमला हुआ था। इस मुकदमे में गवाही देने के लिए गुरुवार को सांसद असदुद्दीन औवैसी हापुड़ पहुंचे। करीब दो घंटे तक गवाही हुई। इसके बाद वह यहां से रवाना हो गए। सांसद औवैसी के आने के बाद कचहरी रोड और कचहरी परिसर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें न्यायालय परिसर तक लाया गया।
पिलखुवा थाना क्षेत्र में तीन फरवरी 2022 को यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने के बाद मेरठ से दिल्ली लौटते समय एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर छिजारसी टोल के पास हमला किया गया था। आरोपियों ने उनकी कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, लेकिन वह बच गए थे। हमले की जानकारी उन्होंने उस समय अपने टि्वटर अकाउंट से दी थी। पुलिस ने इस मामले में नोएडा के बादलपुर निवासी सचिन और उसके साथी शुभम को गिरफ्तार किया था। इस मुकदमे की सुनवाई यहां अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) शेष बहादुर की न्यायालय में चल रही है। गुरुवार को सांसद असदुद्दीन औवैसी कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में सुबह करीब साढ़े दस बजे पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बातचीत नहीं की।
एआईएमआईएम चीफ के अधिवक्ता आरिफ ने बताया कि इस मुकदमे में यामीन माजिद, शौकत की गवाही पूर्व में हो चुकी है और गुरुवार को सांसद असदुद्दीन ओवैसी की गवाही पूरी हो गई। करीब दो घंटे तक वह गवाही चली। उन्होंने बताया कि इस मुकदमे में कुल 40-45 गवाह और हैं। मुकदमे की अगली सुनवाई 8 सितंबर 2026 को होगी।
कचहरी में रहे सुरक्षा के कड़े प्रबंध
ओवैसी के जिला न्यायालय आने पर कचहरी और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने स्वयं सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली। सीओ सिटी अनीता चौहान, सीओ यातायात दीपक चतुर्वेदी, सीओ पिलखुवा मुनीश चंद्र के अलावा, कोतवाली प्रभारी, बाबूगढ़ थाना प्रभारी समेत कई निरीक्षक और बड़ी संख्या में पुलिस व पीएसी के जवान तैनात रहे।
भीड़ अधिक होने से पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत
एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के जिला न्यायालय पहुंचने पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी यहां पहुंच गए। कचहरी में आने वाले लोग भी उन्हें देखने के लिए वहीं रुककर इंतजार करते रहे। इस कारण भीड़ काफी अधिक हो गई। पुलिस ने काफी मशक्कत कर भीड़ को हटाया और ओवैसी की गाड़ी को कचहरी से निकलवाकर गंतव्य पर रवाना किया।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें