'ये रिश्ता क्या कहलाता है', अखिलेश यादव पर बरस पड़े असदुद्दीन ओवैसी; बोले- डोर बीजेपी के हाथ
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव की डोर बीजेपी के हाथ है। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने बीजेपी सपोर्टर सांसद के बेटे को राज्यसभा का सांसद बनाया।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्मी बढ़ती ही जा रही है। एआईएमआईएम ने आजाद समाज पार्टी से गठबंधन करके अपना नया मर्चा बना दिया है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी जमकर बरस रहे हैं। अखिलेश यादव ने जब कहा कि ओवैसी की डोर किसी और के हाथ में है और वह उतना ही उड़ेंगे जितनी डोर में ढील दी जाएगी। इसपर जवाब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमारी डोर तो अल्लाह के राध में है, लेकन अखिलेश की डोर बीजेपी के हाथ में है।
ओवैसी ने कहा, तुमको गलत फहमी हो गई है, हमारी डोर अल्लाह के हाथ में है लेकिन तुम्हारी डोर बीजेपी के हाथ में हैं। अखिलेश यादव ने राज्यसभा में किसको सांसद बनाया। जिनके पिता जी कांग्रेस के इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को झारखंड में हराया, उनके ही बेटे को राज्यसभा से सांसद बना दिया। ओवैसी का इशारा धनराज नाथवानी और उनके बेटे परिमल नाथवानी की ओर था।
उन्होंने कहा, हमारी पार्टी का कोई मामूली कार्यकर्ता भी होता और उसके पिता जी बीजेपी के साथ होते तो पूरी मीडिया मेरे पीछे पड़ जाती। हमारे सुसुरे भी उतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी ये करते हैं। लेकिन पूछो लाल टोपी से कि यह कौन सा इश्क है। यह रिश्ता क्या कहलाता है, ये तो पूछ लो आप।
क्या बोले थे अखिलेश
एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने असदुद्दीन ओवैसी र चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधते हुए कहा था कि चुनाव नजदीक आते ही सक्रिय हुए 'सियासत के सैलानियों' की डोर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के हाथ में है और उन्हें जितनी ढील दी जाएगी, वे उतना ही आगे बढ़ेंगे।
उन्होंने कहा, 'जब से भाजपा हाल के चुनावों में हारी है, तब से कई सियासत के सैलानी भी आने लगे हैं। यह आगरा है, जहां बड़े पैमाने पर सैलानी आते हैं। लोग समझ रहे होंगे कि जैसे ही चुनाव करीब आया, सियासत के सैलानी आ गए। उनका ओटीपी कहीं और से आ रहा है और वे किसी और के 'माइक के लाउडस्पीकर' बन गए हैं।' आपको बता दें कि ओवैसी और चंद्रशेखऱ ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाया है। ओवैसी ने चंद्रशेखर को अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें