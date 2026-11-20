AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की बी टीम होने के आरोपों पर अखिलेश यादव को घेरा। उन्होंने तेलंगाना चुनाव का हवाला देकर पूछा कि वहां बीजेपी ने आठ सीटें कैसे जीत लीं। ओवैसी ने अखिलेश को खुली बहस की चुनौती देते हुए कहा कि पांच मिनट में टोपी उतारकर भाग जाएंगे।

एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की B टीम होने के आरोपों पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर करार हमला बोला। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में उन्होने कहा कि तेलंगाना में जब उपचुनाव हुआ तो क्या AIMIM बी टीम थी। जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुए तो क्या तेलंगाना में बी टीम थे। हम तो एक सीट लड़े। बीजेपी 8 सीट कैसे जीत गई। ओवैसी ने अखिलेश यादव को खुला चेलेंज देते हुए कहा कि बैठकर बात करते हैं। 5 मिनट में भईया टोपी उतारकर भाग जाएंगे। फिर बाहर जाकर जनता से बोलेंगे- कहो मुझ पर तुम्हारी जवानी कुर्बान। एक तरफ आप लाल किताब दिखाते हैं, और कोई चुनाव लड़ रहा है तो आप उस पर झूठा आरोप लगाते हैं। आप बताइए कितने चुनाव आप हार चुके हैं, क्या विकल्प दे रहे हैं।

अखिलेश पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी यही नहीं उन्होने सपा अध्यक्ष अध्यक्ष अखिलेश यादव पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और सपा में उनके लिए कोई खास फर्क नहीं है। उनका असली दुश्मन वह है जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव हिंदुत्व की राजनीति अपना चुके हैं और उनकी मुस्लिमों के प्रति मोहब्बत केवल दिखावा है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी एक तरफ है और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो उन्हें खत्म करना चाहते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने मॉब लिंचिंग में मारे गए मोहम्मद अखलाक का जिक्र करते हुए कहा कि अखलाक की हत्या किसके शासनकाल में हुई थी, वह उनके घर भी गए थे। उन्होंने सवाल किया कि अखिलेश यादव ने आखिरी बार मुसलमानों के मुद्दे पर कब खुलकर बात की थी।