ओवैसी ने अखिलेश को दिया डिबेट करने का चैलेंज, बोले- 5 मिनट में भईया टोपी उतारकर भाग जाएंगे
AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की बी टीम होने के आरोपों पर अखिलेश यादव को घेरा। उन्होंने तेलंगाना चुनाव का हवाला देकर पूछा कि वहां बीजेपी ने आठ सीटें कैसे जीत लीं। ओवैसी ने अखिलेश को खुली बहस की चुनौती देते हुए कहा कि पांच मिनट में टोपी उतारकर भाग जाएंगे।
एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की B टीम होने के आरोपों पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर करार हमला बोला। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में उन्होने कहा कि तेलंगाना में जब उपचुनाव हुआ तो क्या AIMIM बी टीम थी। जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुए तो क्या तेलंगाना में बी टीम थे। हम तो एक सीट लड़े। बीजेपी 8 सीट कैसे जीत गई। ओवैसी ने अखिलेश यादव को खुला चेलेंज देते हुए कहा कि बैठकर बात करते हैं। 5 मिनट में भईया टोपी उतारकर भाग जाएंगे। फिर बाहर जाकर जनता से बोलेंगे- कहो मुझ पर तुम्हारी जवानी कुर्बान। एक तरफ आप लाल किताब दिखाते हैं, और कोई चुनाव लड़ रहा है तो आप उस पर झूठा आरोप लगाते हैं। आप बताइए कितने चुनाव आप हार चुके हैं, क्या विकल्प दे रहे हैं।
अखिलेश पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी
यही नहीं उन्होने सपा अध्यक्ष अध्यक्ष अखिलेश यादव पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और सपा में उनके लिए कोई खास फर्क नहीं है। उनका असली दुश्मन वह है जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव हिंदुत्व की राजनीति अपना चुके हैं और उनकी मुस्लिमों के प्रति मोहब्बत केवल दिखावा है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी एक तरफ है और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो उन्हें खत्म करना चाहते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने मॉब लिंचिंग में मारे गए मोहम्मद अखलाक का जिक्र करते हुए कहा कि अखलाक की हत्या किसके शासनकाल में हुई थी, वह उनके घर भी गए थे। उन्होंने सवाल किया कि अखिलेश यादव ने आखिरी बार मुसलमानों के मुद्दे पर कब खुलकर बात की थी।
राज्यसभा टिकट का मुद्दा भी उठाया
ओवैसी ने सपा पर हिंदुत्व की राजनीति अपनाने का आरोप लगाते हुए राज्यसभा टिकट का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने झारखंड में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की हार और उनके बेटे को गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े होने के बावजूद राज्यसभा टिकट दिए जाने का जिक्र किया। ओवैसी ने कहा कि गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। इसके बावजूद अखिलेश यादव उनकी पार्टी पर सवाल उठाते हैं।
चंद्रशेखर की ASP के साथ ओवैसी ने गठबंधन किया
AIMIM चीफ ने अखिलेश यादव की चुनावी राजनीति पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने 13 राज्यों में चुनाव लड़ा और आंध्र प्रदेश में भी उनकी पार्टी चुनाव मैदान में उतरी। देशभर में 637 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद पार्टी को 114 विधानसभा सीटों पर जीत मिली, जिनमें से 111 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। आपको बता दें यूपी में ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से गठबंधन कर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाया है। और 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। sa