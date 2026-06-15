ममता बनर्जी के 20 सांसद क्यों छोड़कर चले गए, बताएं अखिलेश यादव; औवेसी का सपा चीफ पर तंज

असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को बहराइच में सपा प्रमुख पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि इल्जाम हम पर लगाया जाता है, लेकिन कारनामे कोई और करता है। बताइए अखिलेश यादव, ममता बनर्जी के 20 सांसद क्यों चले गए? इस पर कोई कुछ नहीं बोलता।

UP News: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार शाम बहराइच में मुस्लिम बहुल मटेरा निर्वाचन क्षेत्र से 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने टीएमसी चीफ ममता बनर्जी के बहाने अखिलेश यादव पर तंज कसा। ओवैसी ने कहा कि ममता बनर्जी के 20 सांसद पार्टी छोड़कर क्यों गए? अखिलेश बताएं।

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'बंगाल में लाइन लगाकर लोग BJP में शामिल हो रहे हैं,तो क्या मैंने आयतुल कुर्सी पढ़कर उन पर फूंक मारी थी कि तुम BJP में चले जाओ? बेशर्मी की हद हो गई। जो लोग कल तक कहते थे, 'दिल में मदीना, आंख में काबा', वही बाबा के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। बाबा बंगाल जाकर कहते हैं कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे। अब वही लोग उनके साथ बैठकर चाय पी रहे हैं और ओवैसी को गाली दे रहे हैं? मैं पहले से जानता था कि ये सभी BJP और RSS की कठपुतलियां हैं। एक हवा के झोंके में सभी ने सिर झुका दिया और BJP में चले गए। तुमने हमारे विधायक को तोड़ा, लेकिन बिहार में हम दोबारा जीतकर आए।'

ममता के 20 सांसद क्यों चले गए, अखिलेश बताएं ओवैसी ने अपने भाषण में आगे कहा, 'मैं उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर बहराइच और मटेरा की जनता से अपील करता हूं कि मजलिस का साथ दीजिए। हम मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन अपने ईमान और आपकी मोहब्बत का सौदा नहीं करेंगे। इल्जाम हम पर लगाया जाता है, लेकिन कारनामे कोई और करता है। बताइए अखिलेश यादव, ममता बनर्जी के 20 सांसद क्यों चले गए? इस पर कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी आपके हक और आपकी सियासी लीडरशिप के लिए आते हैं, तो इन सबको डर लगने लगता है। अब इन्हें डरना पड़ेगा, क्योंकि यह नौजवान जाग चुका है।'