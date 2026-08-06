असद एनकाउंटर में ढेर हुआ, अबान की सड़क हादसे में मौत; माफिया अतीक के 5 बेटों की कहानी

माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान (21) की झांसी हाईवे पर सड़क हादसे में मौत हो गई। वह झांसी जेल में बंद भाई अली से मिलने जा रहा था। अचानक जानवर आने से कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में दो लोगों की जान गई। अतीक के परिवार में यह एक और बड़ा झटका माना जा रहा है।

माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत हो गई। गुरुवार सुबह अबान (21) झांसी जेल में बंद बड़े भाई अली से मिलने जा रहा था। कार में 5 लोग सवार थे। झांसी में हाईवे पर अचानक जानवर आ गया। उसे बचाने के चक्कर में कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में अबान समेत दो लोगों की मौत हुई है। अबान अतीक के 5 बेटों में सबसे छोटा था। बात अगर अतीक अहमद के 5 बेटों की करें तो सबसे बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद है। जब देवरिया जेल में अतीक बंद था, तो एक कारोबारी को पीटा गया था। इस देवरिया कांड में मोहम्मद उमर का नाम आया था। जिसक बाद उसने सीबीआई के सामने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद से वो जेल में है। उससे छोटा अली झांसी की जेल में बंद है। अली पर बिल्डर से पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। इसके अलावा भी कई मामलों में सजा काट रहा है।

तीसरे नंबर का बेटा असद एनकाउंटर में ढेर तीसरे नंबर का बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। जो उमेश पाल हत्याकंड में शामिल था। सीसीटीवी में गोलियां और बम बरसाता दिखा था। वहीं चौथे नंबर का बेटा अहजम है। और सबसे छोटा अबान था। जिसकी गुरूवार को सड़क हादसे में जान चली गई। इससे पहले अप्रैल 2023 को प्रयागराज में अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई थी। वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता अभी भी फरार है। उस पर एक लाख रुपए का इनाम है। जो उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है।