दरवाजा खोलते ही युवक पर टूट पड़ीं महिलाएं, पत्नी देखती रही तमाशा, घर के अंदर पिटता रहा पति

झांसी में एक पत्नी ने अपने ही पति को दूसरी महिलाओं से पिटवा दिया। खुद बाहर खड़ी होकर तमाशा देखती रही। दरअसल कुछ महिलाओं समेत 11 लोग एक घर में घुस गए और युवक को देखते ही उस पर टूट पड़े।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, झांसीSat, 27 Sep 2025 11:17 PM
यूपी के झांसी में एक पत्नी ने अपने ही पति को दूसरी महिलाओं से पिटवा दिया। खुद बाहर खड़ी होकर तमाशा देखती रही। दरअसल कुछ महिलाओं समेत 11 लोग एक घर में घुस गए और युवक को देखते ही उस पर टूट पड़े। युवक का कहना है कि घंटी बजने पर दरवाजा खोलते ही महिलाएं और पुरुष को मारने के लिए दौड़े। आरोप लगाया कि पत्नी ने ही गुलाबी गैंग से उसे पिटवाया और खुद बाहर खड़े होकर पूरा माजरा देखती रही। पुलिस ने तीन को नामजद करते हुए आठ अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज की है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि आपका अपना अखबार ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

मोहल्ला पंचवटी कॉलोनी निवासी घनश्याम साहू प्राइवेट नौकरी करता है। उसका पत्नी मोहिनी से कोर्ट में विवाद चल रहा है। वह अपने बेटे-बेटी के साथ अलग रहता है। घनश्याम ने बताया कि 18 सितंबर को वह बच्चों और भांजे ऋषि साहू के साथ घर में था। किसी ने घंटी बजाई तो उसने दरवाजा खोला। तभी कुछ महिलाओं ने खुद को गुलाबी गैंग की सदस्य बताकर पिटाई शुरू कर दी। आरोप लगाया कि पत्नी बाहर छिपी रही और उसे गिराकर पीटा जाता रहा।

आरोप है कि ये लोग मोबाइल और लैपटॉप भी ले गए। पीड़ित का कहना है कि उसकी पत्नी का एक युवक से प्रेम-प्रसंग चल रहा है। पीटने वालों में वह भी था। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राकेश पाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर पीड़ित की पत्नी, प्रदीप ठाकुर, शबा खान, छह अज्ञात महिलाओं और दो पुरुषों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

