हाजी इकबाल के बेटों को जमानत मिलते ही नया मुकदमा, एससी-एसटी में केस, जेल में ही गिरफ्तारी

पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के बेटों को जमानत मिलते ही नया मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नया मुकदमा एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज हुआ है। इसके बाद जेल में ही गिरफ्तारी भी दिखा दी गई है। पूर्व एमएलएसी और उनके भाई महमूद पर भी जातिसूचक शब्द कहने का आरोप लगाते हुए केस हुआ है।

Yogesh Yadav सहारनपुर, संवाददाताThu, 14 Aug 2025 09:34 PM
पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल, उसके भाई महमूद अली और चार बेटों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। इन सभी पर एसीएसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में थाना मिर्जापुर में मुकदमा दायर किया गया है। जेल में बंद हाजी इकबाल के बेटों की जमानत हो चुकी थी, लेकिन उनके बाहर आने से पहले ही पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी जेल में दर्शायी गई है। हाजी इकबाल की पत्नी ने झूठे आरोप में मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाया है।

थाना मिर्जापुर में मिर्जापुर निवासी सुरेश ने मुकदमा दर्ज कराया है। सुरेश का कहना है कि मई 2021 में जब वह अपने खेत में खड़ी गेहूं की फसल काटने गया, तभी वहां पर पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल, उसका भाई महमूद और इकबाल के बेटे वाजिद, जावेद, अफजाल और अलीशान वहां पर आए। आरोपियों ने फसल काटने से रोका और जातिसूचक शब्द कहते हुए मारपीट की। वहां से किसी तरह बचकर भागा। आरोप है कि उसी दिन शाम के समय सभी आरोपियों ने उसके घर पर हमला बोल दिया। घर में घुसकर फायरिंग की और परिवार की महिलाओं और बच्चों से भी मारपीट की। आरोपियों ने जेवरात और अलमारी में रखे पांच हजार रुपये निकाल लिए। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर वहां से चले गए।

हड़प ली थी जमीन

​शिकायतकर्ता का कहना है कि जब उसने अपने स्तर पर मामले की छानबीन की तो पता चला कि आरोपियों ने उसके पिता के फर्जी अंगूठे लगाकर उनकी जमीन पर अपने नाम करा रखी थी। पीड़ित का कहना है कि डर की वजह से कई साल गांव से बाहर थे। जब उसे पता लगा कि आरोपी जेल में बंद है। तब, गांव में आकर उसने आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है।

षड्यंत्र के तहत कराया मुकदमा दर्ज : फरीदा

हाजी इकबाल की पत्नी फरीदा बेगम ने मुख्यमंत्री से मामले की शिकायत की है, जिसमें कहा कि उसके परिवार के खिलाफ यह झूठा मामला दर्ज कराया गया है। चारों बेटों की जमानत उच्च न्यायालय से 12 अगस्त को मंजूर हो गई थी। 13 अगस्त को संबंधित थाने में जमानतियों को लेकर दस्तावेज पेश कर दिए गए, लेकिन पुलिस ने सत्यापन करने से इंकार कर दिया। इसके बाद यह फर्जी मामला दर्ज कर जेल के अंदर ही उनकी दोबारा से गिरफ्तारी दर्शा दी गई।

एसपी देहात सागर जैन के अनुसार पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी आरोपी जेल में बंद है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

