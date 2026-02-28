Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

ब्राह्मण सम्मेलन में जैसे ही मंच पर आए पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, यूजीसी पर बोलो के लगने लगे नारे

Feb 28, 2026 09:37 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी की राजधानी लखनऊ में ब्राह्मण सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जैसे ही मंच पर आए, लोगों ने यूजीसी पर बोलो के नारे लगाने शुरू कर दिए। शोर बढ़ता गया।

ब्राह्मण सम्मेलन में जैसे ही मंच पर आए पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, यूजीसी पर बोलो के लगने लगे नारे

UP News: यूपी की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शनिवार को ब्राह्मण नेताओं का बड़ा जुटान हुआ। ब्राह्मण सम्मेलन में मौजूद पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा जैसे ही मंच पर बोलने आए, सभा में उपस्थित लोगों ने यूजीसी पर बोलो के नारे लगाने शुरू कर दिए। शोर बढ़ता गया। डॉ. शर्मा ने कहा कि भारत दुनिया का नेतृत्व करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मीडिया के सवाल के जवाब में कहा कि यूजीसी का मामला कोर्ट में है। न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे।

कार्यक्रम में छाया यूजीसी का मुद्दा

कार्यक्रम के दौरान यूजीसी का मुद्दा छाया रहा। मंच पर नेताओं के भाषणों के बीच यूजीसी नियम विरोधी नारेबाजी होती रही। पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि ब्राह्मण जाति नहीं संस्कृति है। मुझे पता है कि यूजीसी मामले में चूक हुई। भाजपा कार्यकर्ता होते हुए भी मैंने तत्काल इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इसके नियम संविधान विरुद्ध हैं। जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से भी इस संबंध में मिलकर बात करेंगे। ब्राह्मण हमेशा सबको समाहित करके चला है। ब्राह्मण समाज की धुरी है। पूर्व राज्यपाल ने अलंकार अग्निहोत्री की भाषा-शैली पर नाराजगी और आपत्ति जताई। पूर्व विधायक उदयभान करवरिया ने एकजुटता की अपील की। पूर्व सांसद डा. अशोक वाजपेयी सहित कई वक्ताओं ने बात रखी। संयोजन राजेंद्रनाथ त्रिपाठी का रहा।

समाज के साथ गलत नहीं होने देंगे: ब्रजेश पाठक

अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाज के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि उनके साथ कहीं भी गलत नहीं होगा। हमारी सरकार हमेशा ब्राह्मणों के साथ खड़ी है। सभी ब्राह्मणों की चिंता पार्टी और सरकार कर रही है। ब्राह्मण समाज के मन में जो बेचैनी है, हम उसे समझ रहे हैं।

ये भी पढ़ें:प्रबुद्ध समागम में जुटीं BJP-कांग्रेस की हस्तियां; फरसा लिए अलंकार ने लगाए नारे

ब्राह्मण समाज अपमानित महसूस कर रहा: अविनाश पांडे

ब्राह्मणों की इस जुटान में कांग्रेस नेतृत्व भी खुलकर शामिल हुआ। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि हम शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हैं। उन पर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, वे बेहद शर्मनाक हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इस सरकार में ब्राह्मणों और शंकराचार्य का अपमान हो रहा है। यूजीसी के मसले पर उन्होंने सवाल किया कि सरकार यह नियम लाई ही क्यों थी? अगर गलत नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट में लगकर इसे रुकवाया क्यों।

ये भी पढ़ें:1.86 करोड़ परिवारों को होली का तोहफा, योगी सरकार ने फ्री गैस सिलेंडर के रुपए दिए
ये भी पढ़ें:UP के 42 जिलों में बड़ा अभियान, मुख्य सचिव ने 8 तक काम पूरा करने की दी डेड लाइन

फरसा लेकर पहुंचे अलंकार

मंच पर भाषण देने फरसा लेकर पहुंचे निलंबित पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री ने सरकार को गैर सनातनी बताया। सरकार पर तंज कसने को लेकर कुछ भाजपा समर्थकों ने उनका विरोध किया। कुछ देर बाद अलंकार का विरोध करने वालों के खिलाफ भी नारेबाजी होने लगी। उन्होंने लोगों से पूछा कि कौन-कौन चाहता है कि एससी-एसटी एक्ट खत्म हो। इस पर लोगों हाथ उठाकर समर्थन दिया।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |