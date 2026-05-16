सोने की कीमत बढ़ी तो सालों बाद याद आए गिरवी गहने, थाने पहुंचे कारोबारी-ग्राहक के झगड़े
दुकानदारों का कहना है कि तय समय सीमा पूरी हो चुकी है। कई मामलों में ब्याज मूलधन से कहीं अधिक हो गया है। ऐसे में गहनों को वापस करना संभव नहीं है या फिर इसके लिए अतिरिक्त भुगतान की मांग की जा रही है। इन हालात के चलते अब विवाद हो रहे हैं। गोरखपुर में कई मामले थानों तक पहुंचने लगे हैं।
UP News : सोने की कीमतों में आई तेजी ने लोगों को अपने पुराने गिरवी रखे गहनों की याद दिला दी है। आर्थिक जरूरतों के चलते कई लोगों ने अपने आभूषण स्थानीय सर्राफा दुकानों पर गिरवी रखकर कर्ज लिया था। उस समय गहनों की वास्तविक कीमत के आधार पर रकम मिल गई, लेकिन बढ़ते ब्याज और आर्थिक दबाव के कारण अधिकांश लोग उन्हें छुड़ाने नहीं जा सके और धीरे-धीरे मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब जब सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वही लोग अपने गहनों को वापस पाने के लिए दुकानों का रुख कर रहे हैं।
हालांकि, दुकानदारों का कहना है कि तय समय सीमा पूरी हो चुकी है और कई मामलों में ब्याज मूलधन से कहीं अधिक हो गया है। ऐसे में गहनों को वापस करना संभव नहीं है या फिर इसके लिए अतिरिक्त भुगतान की मांग की जा रही है। इस विवाद के चलते गोरखपुर में अब कई मामले थानों तक पहुंचने लगे हैं। पुलिस के सामने समस्या यह है कि ज्यादातर लोगों के पास पक्की रसीद नहीं है। कई मामलों में केवल कच्ची पर्ची या मौखिक समझौते के आधार पर लेन-देन हुआ था, जो कानूनी रूप से मजबूत साक्ष्य नहीं माने जाते। स्पष्ट दस्तावेजों के अभाव में पुलिस के लिए ऐसे मामलों में कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोनों पक्षों को आपसी सहमति से समाधान निकालने की सलाह दी जा रही है।
गोरखपुर के चौरीचौरा इलाके में एक व्यापारी की दुकान पर महिला ने सात वर्ष पहले गहने गिरवी रखे थे। ब्याज ज्यादा होने की वजह से उसे छुड़ाने नहीं गई, अब अचानक दुकान पर पहुंचकर महिला गहनों की मांग करने लगी तो व्यापारी ने तीन वर्ष बाद गहनों को गला देने की जानकारी दी। महिला थाने पहुंच गई थी। राजघाट थाने पर दो महीने पहले एक युवक पहुंचा। उसने चार वर्ष पहले गिरवी रखे गए गहनों को व्यापारी के द्वारा न लौटाए जाने की जानकारी दी। व्यापारी से बातचीत की गई तो पता चला कि दो वर्ष में लौटाने की बात कही गई थी, लंबे समय बाद आने की वजह से अब सोना गला दिया गया है।
क्या बोला सराफा मंडल
सराफा मंडल गोरखपुर के अध्यक्ष गणेश वर्मा ने बताया कि इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट के तहत अगर सोना तीन वर्ष में नहीं छुड़ाता गया तो गिरवी रखने वाला का अधिकार खत्म हो जाता है। 2022 में साहूकार कानून खत्म होने के बाद अब कांटेट रुल से काम किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें