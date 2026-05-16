'जो जस करै सो तस फल चाखा', आजम खान की सजा पर बोले डिप्टी सीएम केशव मौर्य
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को हेट स्पीच मामले में दो वर्ष की सजा सुनाए जाने पर कहा कि यह न्यायालय का फैसला है और जो जस करै सो तस फल चाखा।
Keshav Prasad Maurya: यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को हेट स्पीच मामले में दो वर्ष की सजा सुनाए जाने पर कहा कि यह न्यायालय का फैसला है और जो जस करै सो तस फल चाखा। प्रयागराज पहुंचे मौर्य ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यदि कोई अपराध करेगा तो न्यायालय उसकी सुनवाई करेगा और गुण-दोष के आधार पर फैसला भी सुनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत संबंधी अपील पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री की बातों पर अमल कर रही है।
मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक ने अपने काफिलों में वाहनों की संख्या कम की है और कार्यकर्ता भी तेल बचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हर देशवासी विदेशी मुद्रा बचाने को लेकर सजग है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा भाजपा को सबसे बड़ा संकट बताए जाने के सवाल पर मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव एसी कमरे में बैठकर ट्वीट करते हैं और मीडिया उसे चला देता है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तरह साफ हो जाएगी।
पूजा पाल वरिष्ठ नेता हैं
पूजा पाल को योगी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर अखिलेश यादव द्वारा उन्हें डिप्टी सीएम बनाए जाने की सलाह संबंधी सवाल पर मौर्य ने कहा कि पूजा पाल वरिष्ठ नेता हैं, तीन बार विधायक रह चुकी हैं और पार्टी में उनका पूरा सम्मान है। उनका भविष्य उज्ज्वल है। नीट परीक्षा से जुड़े कथित पेपर लीक और छात्रों की आत्महत्या के मामलों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के संबंध में उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में पेपर लीक होना दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे छात्रों को कष्ट होता है। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में बड़े कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत प्रश्नपत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने की प्रक्रिया समाप्त की जाएगी और ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली की ओर बढ़ा जाएगा, जिससे पेपर लीक की घटनाएं समाप्त होंगी।
आजम को किस मामले में हुई दो साल की सजा
रामपुर जिले की एक विशेष अदालत ने शनिवार को विवादित बयान के एक मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं समाजवादी पार्टी नेता मोहम्मद आजम खान को दो वर्ष की साधारण कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। लोकसभा चुनाव-2019 के दौरान दिए गए विवादित बयान के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम को दो वर्ष के साधारण कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार आजम खान ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान थाना भोट क्षेत्र में आयोजित एक सभा में तत्कालीन डीएम एवं वर्तमान मुरादाबाद मंडलायुक्त आञ्जनेय कुमार सिंह के संबंध में विवादित टिप्पणी की थी। आरोप है कि उन्होंने सार्वजनिक मंच से अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था। इस मामले में तत्कालीन उप जिलाधिकारी टांडा एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी घनश्याम त्रिपाठी की ओर से थाना भोट में 11 मई 2019 को मुकदमा दर्ज कराया गया था।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।