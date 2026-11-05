जब तक जिंदा हूं, आरक्षण और संविधान पर आंच नहीं आने दूंगा, वाराणसी में बोले चिराग पासवान
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए डॉ. भीमराव आंबेडकर के सम्मान और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर दोनों दलों के राजनीतिक इतिहास पर सवाल उठाए।
Varanasi News: केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बृहस्पतिवार को कहा कि जब तक वह जीवित हैं, तब तक न तो आरक्षण पर कोई आंच आने देंगे और न ही संविधान को कोई खतरा होने देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल चुनाव के समय आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं।
चिराग ने वाराणसी के जगतपुर इंटर कॉलेज में आयोजित 'संकल्प महासभा' को संबोधित करते हुए कहा, जब तक चिराग पासवान जिंदा है, आरक्षण पर कोई आंच नहीं आएगी और न ही संविधान को कोई खतरा होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही विपक्षी दल लोगों के बीच यह भ्रम फैलाने लगते हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार बनने पर आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। चिराग ने इसे जनता को गुमराह करने की कोशिश बताया।
माताओं-बहनों और युवाओं का सहयोग जरूरी
चिराग ने कहा, उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए मैं सिर पर कफन बांधकर निकल चुका हूं। मैंने संकल्प लिया है कि जब तक उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य अकेले हासिल नहीं किया जा सकता, इसके लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद, माताओं-बहनों का प्यार और युवाओं का सहयोग जरूरी है। लोजपा (रामविलास) के अध्यक्ष ने गांव-गांव और समाज के हर वर्ग तक पहुंचने की अपील करते हुए कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश का सपना सभी वर्गों की भागीदारी से ही पूरा हो सकता है।
रामविलास पासवान ने बिहार में लड़ी थी आर्थिक न्याय की लड़ाई
उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए डॉ. भीमराव आंबेडकर के सम्मान और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर दोनों दलों के राजनीतिक इतिहास पर सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री ने अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा, उन्होंने बिहार में सामाजिक और आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों, पिछड़े वर्गों के अधिकारों तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के हितों के लिए काम किया था।
देश के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं देश के युवा
चिराग ने कहा कि उनके पिता की इच्छा थी कि सामाजिक न्याय की यह लड़ाई उत्तर प्रदेश में भी मजबूत हो। उनके नहीं रहने के बाद एक बेटे के तौर पर उनके सपनों को पूरा करना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वह इस आंदोलन को और मजबूती देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के युवा देश के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें जाति और धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की जाती है। केंद्रीय मंत्री ने युवाओं से इन विभाजनों से ऊपर उठकर शिक्षा, रोजगार और प्रदेश के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार में इसी तरह की सभाओं के जरिये पार्टी ने जनसमर्थन जुटाया है और अब इस अभियान को उत्तर प्रदेश में भी आगे बढ़ाया जाएगा।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
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यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।