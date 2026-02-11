Hindustan Hindi News
प्रेमी की बारात निकली तो प्रेमिका ने कर ली आत्महत्या, पांच साल की मोहब्बत का दुखद अंत

देवरिया जिले में पांच साल की मोहब्बत का दुखद अंत हो गया। यहां प्रेमी की बारात निकलने के बाद प्रमिका ने फांसी लगा ली। उसका शव फंदे से लटकता हुआ देखकर परिवार में मातम पसर गया।

Feb 11, 2026 11:07 pm ISTDinesh Rathour बंजरिया बाजार(देवरिया)
यूपी के देवरिया जिले में पांच साल की मोहब्बत का दुखद अंत हो गया। यहां प्रेमी की बारात निकलने के बाद प्रमिका ने फांसी लगा ली। उसका शव फंदे से लटकता हुआ देखकर परिवार में मातम पसर गया। आनन-फानन में परिजनों देर रात को शव का अंतिम संस्कार कर दिया। तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवती का गांव के ही एक युवक से पिछले पांच वर्षों से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। हालांकि, दोनों के परिजनों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। कुछ माह पूर्व युवक के परिजनों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी।

मंगलवार की शाम को युवक की बारात बिहार के गोपालगंज के लिए निकली। जैसे ही इसकी जानकारी युवती को हुई, उसने फांसी लगा ली। युवती का शव कमरे में फंदे से लटकता हुआ देख परिजन बदहवाश हो गए। आनन-फानन में शव उतारकर पुलिस को सूचना बिना अंतिम संस्कार कर दिया। क्षेत्र में इसकी चर्चा होती रही। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की

वहीं दूसरी ओर हापुड़ जिले मंगलवार दोपहर विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जिंदगी लील ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया और जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार गांव बझैड़ा कलां निवासी इमराना का निकाह पांच साल पूर्व गांव पिपलैड़ा निवासी जाकिर से हुआ था। निकाह के बाद एक तीन साल का पुत्र और एक साल की पुत्री है। मंगलवार दोपहर इमराना की किसी बात को लेकर पति जाकिर से कहासुनी हो गई थी। जिससे क्षुब्ध होकर इमराना ने पंखे पर फांसी का फंदा लगाया और लटक कर आत्महत्या कर ली। उसकी मौत की खबर मिलते ही ससुराल समेत मायके में भी कोहराम मच गया। आनन-फानन में मृतका इमराना के परिजन पहुंचे।

थानाध्यक्ष अवनीश शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर इमराना के शव को पंखे से नीचे उतारा गया। जिसके बाद फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए। प्रथम दृष्टया निकाह में जाने की बात को लेकर पति पत्नी में कहासुनी हुई थी। अभी इस संबंध में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

