प्रेमी की बारात निकली तो प्रेमिका ने कर ली आत्महत्या, पांच साल की मोहब्बत का दुखद अंत

संक्षेप: देवरिया जिले में पांच साल की मोहब्बत का दुखद अंत हो गया। यहां प्रेमी की बारात निकलने के बाद प्रमिका ने फांसी लगा ली। उसका शव फंदे से लटकता हुआ देखकर परिवार में मातम पसर गया।

यूपी के देवरिया जिले में पांच साल की मोहब्बत का दुखद अंत हो गया। यहां प्रेमी की बारात निकलने के बाद प्रमिका ने फांसी लगा ली। उसका शव फंदे से लटकता हुआ देखकर परिवार में मातम पसर गया। आनन-फानन में परिजनों देर रात को शव का अंतिम संस्कार कर दिया। तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवती का गांव के ही एक युवक से पिछले पांच वर्षों से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। हालांकि, दोनों के परिजनों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। कुछ माह पूर्व युवक के परिजनों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी।

मंगलवार की शाम को युवक की बारात बिहार के गोपालगंज के लिए निकली। जैसे ही इसकी जानकारी युवती को हुई, उसने फांसी लगा ली। युवती का शव कमरे में फंदे से लटकता हुआ देख परिजन बदहवाश हो गए। आनन-फानन में शव उतारकर पुलिस को सूचना बिना अंतिम संस्कार कर दिया। क्षेत्र में इसकी चर्चा होती रही। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की वहीं दूसरी ओर हापुड़ जिले मंगलवार दोपहर विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जिंदगी लील ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया और जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार गांव बझैड़ा कलां निवासी इमराना का निकाह पांच साल पूर्व गांव पिपलैड़ा निवासी जाकिर से हुआ था। निकाह के बाद एक तीन साल का पुत्र और एक साल की पुत्री है। मंगलवार दोपहर इमराना की किसी बात को लेकर पति जाकिर से कहासुनी हो गई थी। जिससे क्षुब्ध होकर इमराना ने पंखे पर फांसी का फंदा लगाया और लटक कर आत्महत्या कर ली। उसकी मौत की खबर मिलते ही ससुराल समेत मायके में भी कोहराम मच गया। आनन-फानन में मृतका इमराना के परिजन पहुंचे।