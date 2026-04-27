दुल्हन जैसे ही जयमाल स्टेज पर पहुंची, दोस्तों की हरकत से फंस गया दूल्हा; सन्न रह गए बाराती-घराती

विवाह समारोह पूरे उत्साह के साथ चल रहा था। वरमाला की रस्म के लिए दुल्हन जैसे ही जयमाल स्टेज पर पहुंची, उसी दौरान दूल्हे के कुछ दोस्तों ने हंसी-मजाक में दुल्हन की सहेलियों पर कमेंट कर दी। इस पर दुल्हन नाराज हो गई और बिना वरमाला डाले ही स्टेज से उतरकर मैरिज हॉल के अपने कमरे में चली गई।

UP News : उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी कस्बे के एक बारात घर में शादी समारोह के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दूल्हे के दोस्तों की टिप्पणी से नाराज दुल्हन ने वरमाला डालने से इनकार कर दिया। घटना से खुशियों का माहौल अचानक तनाव में बदल गया और दोनों पक्षों में हलचल मच गई। दुल्हन का कड़ा रुख देखकर घराती-बाराती थोड़ी देर के लिए सन्न रह गए। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि इन हालात में अब क्या करें? एक बार तो लगा जैसे शादी हो नहीं पाएगी। वहीं दुल्हन के दोस्त भी कमेंट करने के बाद दुल्हन का गुस्सा देख सकते में थे।

मिली जानकारी के अनुसार, रविवार की रात बहेड़ी कस्बे के इस बारात घर में विवाह समारोह पूरे उत्साह के साथ चल रहा था। वरमाला की रस्म के लिए दुल्हन जैसे ही स्टेज पर पहुंची, उसी दौरान दूल्हे के कुछ दोस्तों ने हंसी-मजाक में दुल्हन की सहेलियों पर कमेंट कर दी। इस पर दुल्हन नाराज हो गई और बिना वरमाला डाले ही स्टेज से उतरकर मैरिज हॉल के अपने कमरे में चली गई। दुल्हन के इस फैसले से बारात घर में गहमागहमी का माहौल बन गया। शादी की रस्में रुक गईं और दोनों पक्षों के लोग दुल्हन को मनाने में जुट गए। मामला बढ़ता देख परिजनों और रिश्तेदारों ने बीच-बचाव किया।

दूल्हे के दोस्तों के माफी मांगने पर ही मानी दुल्हन दोनों तरफ से माहौल को सामान्य बनाने की कोशिशें हुईं। उधर, दुल्हन अपनी सहेलियों पर किए गए कमेंट को लेकर इतने गुस्से में थी कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। दोनों पक्ष के लोगों ने किसी तरह समझा-बुझाकर दुल्हन का गुस्सा शांत कराया। लोगों के कहने और समझाने-बुझाने पर दूल्हे के दोस्तों ने दुल्हन और उसकी सहेलियों से माफी मांगी तब जाकर दुल्हन का गुस्सा शांत हुआ और वह दोबारा जयमाल स्टेज पर जाने को राजी हुई। काफी समझाने-बुझाने के बाद दुल्हन का गुस्सा शांत हुआ और उसने वापस स्टेज पर आकर दूल्हे को वरमाला पहनाई।