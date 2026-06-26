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राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच अयोध्या पहुंचे अरविंद केजरीवाल, रामलला के किए दर्शन; शाम 4 करेंगे PC

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अयोध्या, एएनआई
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राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आज अयोध्या जाकर राम मंदिर में दर्शन किए। केजरीवाल इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर लगातार हमलावर बने हुए हैं। वो शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। 

राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच अयोध्या पहुंचे अरविंद केजरीवाल, रामलला के किए दर्शन; शाम 4 करेंगे PC

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या पहुंचे हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच केजरीवाल ने राम मंदिर में दर्शन किए। हालांकि उनके इस दौरे को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। 'आप' के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने भी केजरीवाल के साथ रामलला के दर्शन किए।

राम मंदिर में दर्शन करने के बाद केजरीवाल ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि अभी हम राम लला के दर्शन करके आए हैं और उसके बाद अब हनुमानगढ़ी आए हैं और यहां भी हमने दर्शन किए। हमने साधु-संतों के साथ बातचीत भी की है। केजरीवाल शाम को 4 बजे अयोध्या में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे।

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‘आप’ के नेता ने कल लखनऊ में संवाददाताओं से बातचीच में कहा था कि इन लोगों ने भगवान राम की पादुका चोरी कर ली, हार चोरी कर लिया, दीपक चोरी कर लिए, गहने चोरी कर लिए, हीरे जवाहरात चोरी कर लिए, भगवान पर होने वाला चढ़ावा चोरी कर लिया। मेरा मन अत्यंत दुखी है। कल मैं भगवान राम के दर्शन करने जाऊंगा। श्री राम मंदिर जाऊंगा, हनुमान गढ़ी जाऊंगा, संतों से मिलूंगा।

केजरीवाल से एसआईटी पर उठाए थे सवाल

केजरीवाल ने गुरुवार को आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के राम मंदिर में दान और चढ़ावे के 'गबन' की जांच के लिए सिर्फ 'लीपापोती करने' और 'बड़े' लोगों को बचाने के लिए एसआईटी गठित की है। 'आप' के मुखिया ने एसआईटी पर सवाल उठाते हुए कहा पूछा था कि यह टीम आखिर किस कानून के तहत बनी है।

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8 आरोपी गिरफ्तार

बता दें कि, अयोध्या राम मंदिर में मिले दान में कथित हेराफेरी के संबंध में एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर 25 जून को अयोध्या थाने में पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने इस मामले में कई नामजद आरोपियों सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी इस मामले में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

इन धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर

अधिकारियों के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं 306, 316(5), 317(4), 317(5), 61 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि, उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 जून को श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर दान से जुड़े कथित घोटाले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था।

किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा : ब्रजेश पाठक

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज कहा कि अयोध्या राम मंदिर दान में कथित हेराफेरी के मामले में किसी भी बख्शा नहीं जाएगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एएनआई से बात करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है।

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लेखक के बारे में

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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