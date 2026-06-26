राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच अयोध्या पहुंचे अरविंद केजरीवाल, रामलला के किए दर्शन; शाम 4 करेंगे PC

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आज अयोध्या जाकर राम मंदिर में दर्शन किए। केजरीवाल इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर लगातार हमलावर बने हुए हैं। वो शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं।

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या पहुंचे हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच केजरीवाल ने राम मंदिर में दर्शन किए। हालांकि उनके इस दौरे को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। 'आप' के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने भी केजरीवाल के साथ रामलला के दर्शन किए।

राम मंदिर में दर्शन करने के बाद केजरीवाल ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि अभी हम राम लला के दर्शन करके आए हैं और उसके बाद अब हनुमानगढ़ी आए हैं और यहां भी हमने दर्शन किए। हमने साधु-संतों के साथ बातचीत भी की है। केजरीवाल शाम को 4 बजे अयोध्या में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे।

‘आप’ के नेता ने कल लखनऊ में संवाददाताओं से बातचीच में कहा था कि इन लोगों ने भगवान राम की पादुका चोरी कर ली, हार चोरी कर लिया, दीपक चोरी कर लिए, गहने चोरी कर लिए, हीरे जवाहरात चोरी कर लिए, भगवान पर होने वाला चढ़ावा चोरी कर लिया। मेरा मन अत्यंत दुखी है। कल मैं भगवान राम के दर्शन करने जाऊंगा। श्री राम मंदिर जाऊंगा, हनुमान गढ़ी जाऊंगा, संतों से मिलूंगा।

केजरीवाल से एसआईटी पर उठाए थे सवाल केजरीवाल ने गुरुवार को आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के राम मंदिर में दान और चढ़ावे के 'गबन' की जांच के लिए सिर्फ 'लीपापोती करने' और 'बड़े' लोगों को बचाने के लिए एसआईटी गठित की है। 'आप' के मुखिया ने एसआईटी पर सवाल उठाते हुए कहा पूछा था कि यह टीम आखिर किस कानून के तहत बनी है।

8 आरोपी गिरफ्तार बता दें कि, अयोध्या राम मंदिर में मिले दान में कथित हेराफेरी के संबंध में एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर 25 जून को अयोध्या थाने में पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने इस मामले में कई नामजद आरोपियों सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी इस मामले में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

इन धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर अधिकारियों के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं 306, 316(5), 317(4), 317(5), 61 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि, उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 जून को श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर दान से जुड़े कथित घोटाले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था।