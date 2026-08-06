न्याय मांगती कांवड़! भाई की प्रतिमा संग जल लाया युवक, होली पर घर में घुसकर की गई थी हत्या
न्याय मांगती कांवड़ यूपी से होते हुए दिल्ली के लिए निकली है। भाई की प्रतिमा संग युवक कांवड़ में जल लाया है। दिल्ली में होली पर घर में घुसकर युवक के भाई तरुण खटीक की हत्या की गई थी। हत्यारोपियों को फांसी की सजा की मांग करते हुए अरुण खटीक ने कांवड़ उठाई है।
कांवड़ यात्रा में अलग-अलग रंग-रूप सामने आ रहे हैं। इस बीच बुधवार को दिल्ली के उत्तमनगर की ऐसी कांवड़ मुजफ्फरनगर में पहुंची, जिसमें एक भाई ने अपनी मृतक भाई की विशाल प्रतिमा भाले की प्रतिमा के साथ सजा रखी थी। कांवड़िया अरुण खटीक ने यह कांवड़ अपने दिवंगत भाई के हत्यारोपियों को फांसी की सजा दिलाने की प्रार्थना के साथ उठाई है। कावड़ियों के जत्थे का मुजफ्फरनगर में खटीक समाज के लोगों ने स्वागत भी किया।
दिल्ली के उत्तम नगर का बहुचर्चित तरुण खटीक हत्याकांड कांवड़ यात्रा में एक बार फिर से याद आ गया। उत्तमनगर में होली के दिन तरुण खटीक की गैर समुदाय के लोगों ने घर में घुसकर हत्या कर दी थी। मृतक तरुण खटीक का भाई अरुण खटीक बुधवार को हरिद्वार से कांवड़ लेकर मुज़फ्फरनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने दिवंगत भाई तरुण खटीक की प्रतिमा भी साथ रखी। यात्रा में खटीक समाज के सैकड़ों युवक शामिल रहे और न्याय की मांग को लेकर आवाज उठाई।
अरुण खटीक ने बताया कि दिल्ली पुलिस की अब तक हुई कार्रवाई से परिवार संतुष्ट नहीं है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। इसी उद्देश्य से उन्होंने हरिद्वार से कांवड़ यात्रा शुरू की है ताकि भोले बाबा की कृपा से सरकार और न्यायालय तक उनकी आवाज पहुंच सके।
मुज़फ्फरनगर पहुंचने पर यात्रा में शामिल खटीक समाज के लोगों ने भी तरुण खटीक को न्याय दिलाने की मांग दोहराई। समाज के लोगों का कहना था कि पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय मिले और दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने भी यात्रा को देखा तथा कई स्थानों पर समाज के लोगों ने समर्थन व्यक्त किया।
नेत्रहीन शिवभक्त की आस्था लाठी के सहारे ला रहे गंगाजल
आस्था और अटूट संकल्प का अद्भुत उदाहरण बुधवार को उस समय देखने को मिला, जब बुढ़ाना क्षेत्र के गांव बिटावदा निवासी नेत्रहीन शिवभक्त सतेंद्र कुमार हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर बड़ौत रोड स्थित श्री महादेव भंडारा पहुंचे। शिविर संचालक मंगलू प्रधान, रामबीर सिंह, प्रमोद कुमार, संजय कुमार, विपिन, ललित, दिनेश सहित अन्य श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत कर हौसला बढ़ाया।
सतेंद्र कुमार ने बताया कि वह पिछले 17 वर्षों से लगातार कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। इस वर्ष उन्होंने 2 अगस्त को हरिद्वार की हर की पौड़ी से गंगाजल उठाया और लाठी के सहारे करीब 116 किलोमीटर की पैदल यात्रा चार दिनों में पूरी कर बुढ़ाना पहुंचे। उनकी अटूट श्रद्धा और दृढ़ इच्छाशक्ति ने हर किसी को भावुक कर दिया। श्रद्धालुओं ने उनके जज्बे की सराहना कर इसे शिवभक्ति की प्रेरणादायक मिसाल बताया है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें