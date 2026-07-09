ARTO ललित की लखनऊ-नोएडा में हैं और संपत्तियां, रेड में घर से मिला था 35 करोड़ का खजाना
35 करोड़ के भ्रष्टाचारी रिटायर एआरटीओ की लखनऊ, नोएडा व बाराबंकी में और संपत्तियां भी हैं। घर से छापेमारी में संपत्तियों से जुड़े कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। इसकी जांच की शुरू कर दी है।
यूपी में भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों से घिरे रिटायर एआरटीओ ललित कुमार की लखनऊ, नोएडा व बाराबंकी में और संपत्तियां भी हैं। विजिलेंस को आरोपी के घर से छापेमारी में संपत्तियों से जुड़े कई दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनका विश्लेषण शुरू किया गया है। जल्द इन संपत्तियों का वेरीफिकेशन कराया जाएगा। विजिलेंस ने गुरुवार को आरोपी ललित कुमार के घर से 35 करोड़ का खजाना मिला था। बरामद सोना-चांदी, आभूषण, नकदी व अन्य सामान का पूरा ब्योरा कोर्ट में प्रस्तुत किया। विजिलेंस अगली कड़ी में आरोपी ललित कुमार को नोटिस देकर पूछताछ के लिए तलब करेगी।
विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति के दोषी पाए गए रिटायर एआरटीओ के लखनऊ के अलीगंज स्थित आवास पर छापा मारा था। छापेमारी में 13 किलो सोना समेत 20 करोड़ की संपत्ति बरामद हुई थी। विजिलेंस टीम को पूर्व एआरटीओ ललित कुमार के घर में दो बड़ी तिजारियां भी मिलीं। इनमें एक तिजोरी दीवार के पीछे और दूसरी अलमारी के पीछे छिपा कर रखी गई थी। तिजारियों को इस तरह से छिपाकर रखा गया था कि उन पर किसी की नजर न पड़े सके। विजिलेंस ने इन्हीं तिजोरियों से सोना-चांदी बरामद किया। वहीं नोटों के कई बंडल बेड के भीतर से भी बरामद किए गए। छापेमारी में उनकी कुल 35 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति सामने आई है। विजिलेंस अब छापेमारी में बरामद संपत्तियों व संदिग्ध लेन-देन के दस्तावेजों की गहनता से छानबीन की जा रही है।
रिश्तेदारों व करीबियों की संपत्तियों की होगी पड़ताल
आशंका है कि ऐसे ही उन्होंने अन्य बेनामी संपत्तियां जुटाई हैं। इसकी तह तक पहुंचने के लिए रिश्तेदारों व करीबियों की संपत्तियों व बैंक खातों की भी पड़ताल होगी।
68 लाख की काली कमाई सामने आने पर गहराया था संदेह
रिटायर एआरटीओ के विरुद्ध पहले भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने आय से अधिक संपत्ति की जांच की थी। जांच में उनकी आय से 68.66 लाख रुपये कमाई अधिक पाई गई थी। जांच अवधि के दौरान ललित कुमार की कुल आय 93.26 लाख रुपये थी और उन्होंने भरण-पोषण व संपत्तियां जुटाने में 1.61 करोड़ रुपये खर्च किए थे। 68.66 लाख रुपये की अधिक कमाई सामने आई थी, जो आय से 73.26 प्रतिशत अधिक थी। इसके बाद ही जांच एजेंसियों का संदेह गहराया गया था। बाद में जांच विजिलेंस के पाले में पहुंची और अब ललित के घर से 20 करोड़ रुपये की संपत्ति की बरामदगी ने उनके भ्रष्टाचार की कलई खोल दी है। अब उन्हें अपनी हर संपत्ति को जुटाने के लिए अपनी आय के श्रोत का पूरा हिसाब-किताब देना होगा।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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