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ARTO ललित की लखनऊ-नोएडा में हैं और संपत्तियां, रेड में घर से मिला था 35 करोड़ का खजाना

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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35 करोड़ के भ्रष्टाचारी रिटायर एआरटीओ की लखनऊ, नोएडा व बाराबंकी में और संपत्तियां भी हैं। घर से छापेमारी में संपत्तियों से जुड़े कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। इसकी जांच की शुरू कर दी है।

ARTO ललित की लखनऊ-नोएडा में हैं और संपत्तियां, रेड में घर से मिला था 35 करोड़ का खजाना

यूपी में भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों से घिरे रिटायर एआरटीओ ललित कुमार की लखनऊ, नोएडा व बाराबंकी में और संपत्तियां भी हैं। विजिलेंस को आरोपी के घर से छापेमारी में संपत्तियों से जुड़े कई दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनका विश्लेषण शुरू किया गया है। जल्द इन संपत्तियों का वेरीफिकेशन कराया जाएगा। विजिलेंस ने गुरुवार को आरोपी ललित कुमार के घर से 35 करोड़ का खजाना मिला था। बरामद सोना-चांदी, आभूषण, नकदी व अन्य सामान का पूरा ब्योरा कोर्ट में प्रस्तुत किया। विजिलेंस अगली कड़ी में आरोपी ललित कुमार को नोटिस देकर पूछताछ के लिए तलब करेगी।

विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति के दोषी पाए गए रिटायर एआरटीओ के लखनऊ के अलीगंज स्थित आवास पर छापा मारा था। छापेमारी में 13 किलो सोना समेत 20 करोड़ की संपत्ति बरामद हुई थी। विजिलेंस टीम को पूर्व एआरटीओ ललित कुमार के घर में दो बड़ी तिजारियां भी मिलीं। इनमें एक तिजोरी दीवार के पीछे और दूसरी अलमारी के पीछे छिपा कर रखी गई थी। तिजारियों को इस तरह से छिपाकर रखा गया था कि उन पर किसी की नजर न पड़े सके। विजिलेंस ने इन्हीं तिजोरियों से सोना-चांदी बरामद किया। वहीं नोटों के कई बंडल बेड के भीतर से भी बरामद किए गए। छापेमारी में उनकी कुल 35 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति सामने आई है। विजिलेंस अब छापेमारी में बरामद संपत्तियों व संदिग्ध लेन-देन के दस्तावेजों की गहनता से छानबीन की जा रही है।

रिश्तेदारों व करीबियों की संपत्तियों की होगी पड़ताल

आशंका है कि ऐसे ही उन्होंने अन्य बेनामी संपत्तियां जुटाई हैं। इसकी तह तक पहुंचने के लिए रिश्तेदारों व करीबियों की संपत्तियों व बैंक खातों की भी पड़ताल होगी।

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68 लाख की काली कमाई सामने आने पर गहराया था संदेह

रिटायर एआरटीओ के विरुद्ध पहले भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने आय से अधिक संपत्ति की जांच की थी। जांच में उनकी आय से 68.66 लाख रुपये कमाई अधिक पाई गई थी। जांच अवधि के दौरान ललित कुमार की कुल आय 93.26 लाख रुपये थी और उन्होंने भरण-पोषण व संपत्तियां जुटाने में 1.61 करोड़ रुपये खर्च किए थे। 68.66 लाख रुपये की अधिक कमाई सामने आई थी, जो आय से 73.26 प्रतिशत अधिक थी। इसके बाद ही जांच एजेंसियों का संदेह गहराया गया था। बाद में जांच विजिलेंस के पाले में पहुंची और अब ललित के घर से 20 करोड़ रुपये की संपत्ति की बरामदगी ने उनके भ्रष्टाचार की कलई खोल दी है। अब उन्हें अपनी हर संपत्ति को जुटाने के लिए अपनी आय के श्रोत का पूरा हिसाब-किताब देना होगा।

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Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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