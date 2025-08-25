गोल्ड-रियल एस्टेट में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी, पुलिस ने जालसाज को दबोचा, सरगना की तलाश जारी

लखनऊ में गोल्ड और रियल एस्टेट कंपनियों के शेयर ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम अब गिरोह के सरगना की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।

यूपी के लखनऊ में कंपनियों के वीडियो दिखाकर गोल्ड और रियल एस्टेट कंपनियों के शेयर ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले को आर्थिक अपराध शाखा और साइबर थाना पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम अब गिरोह के सरगना और खुद को रिटायर्ड इंस्पेक्टर बताने वाले कंपनी के को-निदेशक आनंद कुमार समेत अन्य की तलाश में दबिश दे रही है।

पुलिस उपायुक्त अपराध कमलेश कुमार दीक्षित के मुताबिक गिरफ्तार जालसाज हरिकेश प्रसाद कुशीनगर के सेवहरी पिपराघाट (हनुमान टोला) का रहने वाला है। हरिकेश ने कथित इंस्पेक्टर आनंद कुमार और कई कंपनियों के निदेशक विश्वजीत श्रीवास्तव के साथ मिलकर लोगों के करोड़ों रुपये निवेश कराए और हड़प लिए। शाहजहांपुर के रहने वाले महेंद्र कुमार मिश्रा की तहरीर पर आरोपितों के खिलाफ साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद इंस्पेक्टर आर्थिक अपराध चंद्र भानु वर्मा और साइबर थाना इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार यादव और उनकी टीम को लगाया गया। बीते दिनों गिरोह ने सात लोगों के साथ सवा करोड़ की ठगी की थी।

पत्नी, साले और रिश्तेदारों को बनाया निदेशक पुलिस उपायुक्त अपराध ने बताया कि जालसाज हरिकेश ने अपनी पत्नी, साले और अन्य रिश्तेदारों को कंपनी में निदेशक बना रखा था। यह लोग लोगों को धन दोगुना करने का झांसा देकर करोड़ों का निवेश कराते थे। इसके बाद दो से तीन माह तक मुनाफे की राशि देते थे। फिर रुपये हड़प लेते थे। सैकड़ों लोगों के साथ गिरोह ने ठगी की। गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है।

इन कंपनियों का निदेशक बताकर वीडियो दिखाकर करते थे ठगी -ट्रेड आस्था इन्फ्रा प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड पता सह द्रोपदी देवी वो क्रिस एरम कान्वेंट के पास शाकल लक्ष्मीपुर बाबू तमकुही कुशीनगर।

-आस्था रिटेलर्स प्राइवेट लिमिटेड पता राप्तीनगर चरण चरगवा आरोग्य मंदिर गोरखपुर।

- आस्था जेम्स एंड ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत पता एच संख्या 26 चरगवा पोस्ट चरगवा गोरखपुर।