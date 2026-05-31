पुलिस ने बिना कारण बताए किया गिरफ्तार, हाई कोर्ट से अरेस्ट मेमो और रिमांड रद्द; रिहाई के आदेश

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने हैबियस कार्पस रिट याचिका संख्या 708/2026 पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि बीती 1 मार्च 2026 को हुई गिरफ्तारी के मेमो में गिरफ्तारी के कारणों का कोई उल्लेख नहीं था।

UP News : उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की कुंदरकी थाना पुलिस की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए एक बंदी की रिहाई का आदेश दिया है। अदालत ने पाया कि पुलिस ने गिरफ्तारी के समय आरोपी को लिखित रूप से गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए और बाद में रिमांड मजिस्ट्रेट ने भी बिना पर्याप्त न्यायिक संतुष्टि दर्ज किए प्रिंटेड प्रोफार्मा पर रिमांड मंजूर कर दिया। इसे कानून के विपरीत मानते हुए हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी मेमो और रिमांड आदेश दोनों को निरस्त कर दिया।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने हैबियस कार्पस रिट याचिका संख्या 708/2026 पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता मुमताज अहमद सिद्दीकी और रियाज अहमद सिद्दीकी ने तर्क दिया कि बीती 1 मार्च 2026 को हुई गिरफ्तारी के मेमो में गिरफ्तारी के कारणों का कोई उल्लेख नहीं था। साथ ही 2 मार्च 2026 को पारित रिमांड आदेश भी यांत्रिक तरीके से प्रिंटेड प्रोफार्मा पर पारित किया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि आरोपी को यह तक नहीं बताया गया कि उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय मिहिर राजेश बनाम महाराष्ट्र राज्य का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया है कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार बताना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर गिरफ्तारी और उसके बाद की हिरासत दोनों अवैध मानी जाएंगी। खंडपीठ ने गिरफ्तारी मेमो और रिमांड आदेश को निरस्त करते हुए बंदी को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मुरादाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को आदेश दिया कि प्रमाणित प्रति की प्रतीक्षा किए बिना रिहाई सुनिश्चित की जाए।

फैसले में अदालत ने मुरादाबाद के रिमांड मजिस्ट्रेट को भी भविष्य के लिए आगाह किया। कोर्ट ने कहा कि रिमांड आदेश पारित करते समय प्रत्येक मामले के तथ्यों का स्वतंत्र परीक्षण और न्यायिक संतुष्टि दर्ज करना आवश्यक है। केवल प्रिंटेड प्रोफार्मा भरकर रिमांड मंजूर करना न्यायिक दायित्वों के अनुरूप नहीं माना जा सकता। साथ ही हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार (कम्प्लायंस) को निर्देश दिया कि आदेश की प्रति तीन दिन के भीतर जिला जज मुरादाबाद को भेजी जाए।