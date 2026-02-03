ठोस जांच के बिना गिरफ्तारी अवैध, हाई कोर्ट ने सरकार पर लगाया एक लाख का हर्जाना; जानें मामला

संक्षेप: यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने सुनील कांदू उर्फ सुनील कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याची ने अपनी गिरफ्तारी को मनमाना और अवैध बताते हुए मुआवजे की मांग की थी। मार्च 2017 में गोरखपुर की एक महिला ने सुनील पर एफआईआर दर्ज कराई थी।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि बिना ठोस जांच और उचित आधार के की गई गिरफ्तारी असंवैधानिक है। यह नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संविधान के अनुच्छेद 21 की रक्षा की गारंटी के विपरीत है। कोर्ट ने नागरिकों की स्वतंत्रता को सर्वोच्च मानते हुए प्रदेश सरकार पर गलत गिरफ्तारी के मामले में एक लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। यह राशि पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा के तौर पर दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि केवल आरोपों के आधार पर किसी को गिरफ्तार करना कानून के शासन के खिलाफ है और यह मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने सुनील कांदू उर्फ सुनील कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याची ने अपनी गिरफ्तारी को मनमाना और अवैध बताते हुए मुआवजे की मांग की थी। मामले के अनुसार, मार्च 2017 में गोरखपुर की एक महिला ने सुनील पर छेड़छाड़ और बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी।

पुलिस ने घटना के दो सप्ताह से अधिक समय बाद 17 अप्रैल 2017 को उसे लखनऊ स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया। बाद की जांच में सामने आया कि कथित घटना के समय सुनील गोरखपुर में मौजूद ही नहीं था। इसके बावजूद वह 79 दिनों तक जेल में रहा। वर्ष 2022 में अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में मामला समाप्त कर दिया।