पत्नी के अपहरण में पति के खिलाफ वारंट, 3 बच्चों के पिता को हाई कोर्ट से राहत; जानें मामला

पुलिस ने अप्रैल 2002 में आरोपियों के खिलाफ अपहरण और अन्य आरोपों में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। अब दलील दी गई कि पीड़िता और अभियुक्त अजय कुमार ने बाद में विवाह कर लिया था। उन दोनों के 3 बच्चे भी हैं लेकिन ट्रायल कोर्ट ने अब उक्त मामले में वारंट जारी कर दिया है।

Husband-Wife Story: पत्नी और तीन बच्चों के साथ सामान्य जिंदगी जी रहे एक शख्स को अपनी पत्नी के अपहरण मामले में कोर्ट से वारंट मिला। इस वारंट से सब सन्न रह गए। पूरा परिवार चिंता में पड़ गया। बच्चों को तो समझ ही नहीं आया कि आखिर ये मामला क्या है? इस परेशानी और चिंता के बीच इलाहाबाद हाई कोई की लखनऊ बेंच से पति को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके वैवाहिक जीवन के तथ्यों पर गौर करते हुए, अजय कुमार और अन्य की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली।

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने वर्ष 2001 के इस किडनैपिंग मामले में 24 साल से अधिक समय तक ट्रायल लंबित रहने पर टिप्पणी करते हुए, कहा है कि अक्सर कहे जाने वाले कथन ‘तारीख पे तारीख’ को हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की पहचान बनने की उम्मीद नहीं की जा सकती। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति राजीव भारती की एकल पीठ ने बहराइच के रहने वाले अजय कुमार उर्फ छिनगी और एक अन्य की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई सुनवाई के दौरान की। अभियोजन का कथन है कि 12 दिसंबर 2001 मामले के वादी ने अपनी 15 वर्षीय बेटी के लापता होने की एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि याची अभियुक्त ने शादी की नीयत से लड़की का अपहरण किया था।

पुलिस ने अप्रैल 2002 में आरोपियों के खिलाफ अपहरण आदि आरोपों में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। तब मजिस्ट्रेट ने समन जारी किया। हालांकि अभियुक्तों की याचिका पर हाई कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दी। अब याची की ओर से दलील दी गई कि पीड़िता और अभियुक्त अजय कुमार ने बाद में विवाह कर लिया था। उन दोनों के तीन बच्चे भी हैं लेकिन ट्रायल कोर्ट ने अब उक्त मामले में वारंट जारी कर दिया है। इस पर न्यायालय ने इतने पुराने मामले में बिना किसी नतीजे के दो दशक से भी ज्यादा समय से ट्रायल लंबित रहने को बेहद परेशान करने वाली स्थिति बताया। कोर्ट ने उनके वैवाहिक जीवन के तथ्यों पर गौर करते हुए, अजय कुमार व अन्य की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली।