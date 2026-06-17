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बाप-बेटे को मारने का इंतजाम हो गया है, बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को फोन पर मिली धमकी

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और उनके विधायक बेटे प्रतीक भूषण को जान से मारने की धमकी मिली है। प्रतीक भूषण के फोन पर कॉल कर यह धमकी दी गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।  जांच में पता चला है कि राजस्थान के अलवर से फोन किया गया था।

बाप-बेटे को मारने का इंतजाम हो गया है, बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को फोन पर मिली धमकी

पूर्व सांसद और बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह और उनके बेटे विधायक प्रतीक भूषण को जान से मारने की धमकी मिली है। प्रतीक भूषण के फोन पर किसी ने कॉल करके कहा कि बाप-बेटे को मारने का इंतजाम हो गया है। विधायक प्रतिनिधि की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि धमकी वाली कॉल राजस्थान के अलवर से आई है। पुलिस सर्विलांस और राजस्थान पुलिस की मदद से आगे की कार्रवाई में जुटी है।

14 जून को आई थी धमकी भरी कॉल

मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना 14 जून की है। विधायक प्रतीक भूषण सिंह के निजी मोबाइल नंबर पर कॉल आई। फोन उठाने पर दूसरी तरफ से बात कर रहे व्यक्ति ने विधायक और उनके पिता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी। धमकी की गंभीरता को देखते हुए विधायक प्रतीक भूषण ने तुरंत पूरे मामले की संप्रभु जानकारी गोंडा के पुलिस अधीक्षक (SP) को दी। मामले को हाई-प्रोफाइल मानते हुए एसपी के निर्देश पर सर्विलांस और साइबर सेल की टीमों को तुरंत एक्टिव किया गया ताकि उस अज्ञात नंबर की लोकेशन और मालिक का पता लगाया जा सके।

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जांच में सामने आया राजस्थान का अलवर कनेक्शन

पुलिस की प्राथमिक तकनीकी जांच और सर्विलांस रिपोर्ट में पता चला कि जिस मोबाइल नंबर से बीजेपी विधायक को धमकी दी गई थी, उसकी लोकेशन राजस्थान में ट्रेस हुई है। पुलिस के मुताबिक, यह नंबर राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले संदीप शर्मा नामक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। हालांकि, पुलिस अभी इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि सिम कार्ड वास्तव में संदीप शर्मा ही इस्तेमाल कर रहा था या किसी अन्य अपराधी ने उसके नाम पर सिम लेकर इस वारदात को अंजाम दिया है।

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कोतवाली में मुकदमा दर्ज, जांच तेज

इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए विधायक के प्रतिनिधि अजय सिंह ने तुरंत नगर कोतवाली पहुंचकर पुलिस को लिखित तहरीर दी। तहरीर के आधार पर गोंडा की नगर कोतवाली पुलिस ने संबंधित धाराओं में अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। नगर कोतवाल विंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने मीडिया को बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की एक विशेष टीम गठित की जा रही है जो जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए राजस्थान रवाना हो सकती है। फिलहाल, बृजभूषण शरण सिंह और विधायक की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है।

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लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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