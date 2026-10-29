UP Rain: अर्नब तूफान का असर यूपी पहुंचा, काशी से लेकर अयोध्या तक तेज हवाओं संग बारिश
UP Rain: अर्नब तूफान का असर यूपी पहुंच गया है। इसके चलते काशी से लेकर अयोध्या तक तेज हवाओं संग बारिश शुरू हो गई है। वहीं, मेरठ की रात यूपी में सबसे ठंडी रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आज तेज ठंडी हवाएं सताएंगी।
बंगाल की खाड़ी से चले अर्नब तूफान का असर गुरुवार की सुबह से यूपी में दिखने लगा है। इसके चलते कई जिलों में बारिश शुरू हो गई। काशी से लेकर अयोध्या, गोरखपुर से लेकर मेरठ तक इसका असर दिख रहा है। जहां, काशी, अयोध्या और गोरखपुर में हल्की बारिश की शुरुआत हुई है। वहीं, पश्चिम यूपी के मेरठ में सुबह ही धुंध और ठंड से हुई। इसी के बाद ठंडी हवाएं भी चलने लगी हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार एवं शुक्रवार को आंधी-पानी के साथ वज्रपात की भी चेतावनी थी। मौसम विभाग का कहना था कि 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेंगी और तेज वर्षा होगी।
गुरुवार के दिन की शुरुआत सुबह ठंड और हवाओं के साथ हुई। मौसम अचानक बदल गया। आसमान में बादल छा गए। वहीं, वाराणसी, अयोध्या और गोरखपुर समेत इनके आस-पास के इलाकों में बारिश भी शुरू हो गई। इससे सुबह ही ठंडक का एहसास होने लगा है। तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। बुधवार को अधिकतम तापमान 32.8 और न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रहा।
मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने कहा कि 29 और 30 अक्तूबर को भारी बारिश की संभावना है। 31 अक्टूबर तक शहर का अधिकतम तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। पूर्वी यूपी के अलग-अलग इलाकों में तेज झोंकेदार हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं, तेज हवाएं चलने का अलर्ट मिलते ही जर्जर भवनों को लेकर प्रशासन में चिंता है।
प्रदेश में सबसे ठंडा मेरठ, आज बादल-बारिश के आसार
बंगाल की खाड़ी में बने समुद्री तूफान अर्नब के असर से आज मेरठ सहित वेस्ट यूपी में बादल एवं बारिश के आसार हैं। आज से 48 घंटे तक पूरे क्षेत्र में बादल छाए रहने के साथ ही बारिश के एक-दो दौर देखने को मिल सकते हैं। मौसम का यह मिजाज आज करवाचौथ पर रात में आसमान में चांद देखने की इच्छा पर पानी फेर सकता है। बुधवार देर रात वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों में बादल पहुंचने शुरू हो गए। आज सुबह से इनका असर और बढ़ सकता है। मेरठ में मंगलवार की रात ना केवल प्रदेश में सबसे ठंडी दर्ज की गई बल्कि सीजन में सबसे कम पारा भी रिकॉर्ड हुआ। वहीं, एक्यूआई खराब श्रेणी में 201 दर्ज हुआ।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें