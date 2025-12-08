VIDEO: साले की शादी में फौजी जीजा ने पत्नी संग पिस्टल से की हर्ष फायरिंग, पुलिस ने लिया ऐक्शन
यूपी के इटावा में 23 नवंबर को हुए एक विवाह समारोह में बहन और उसके फौजी पति ने भीड़ के बीच खड़े होकर खुलेआम हर्ष फायरिंग की। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करना लोगों के लि आम बात हो गई, लेकिन कभी-कभी हर्ष फायरिंग लोगों के जानलेवा भी बन जाती है। हर्ष फायरिंग पर लगाम लगाने के लिए पुलिस-प्रशासन की सख्ती और बार-बार की अपीलों के बावजूद ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। इटावा में भी अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है। क्षेत्र के गांव किरतपुर में 23 नवंबर को हुए एक विवाह समारोह में बहन और उसके फौजी पति ने भीड़ के बीच खड़े होकर खुलेआम हर्ष फायरिंग की। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि शादी में पहुंची महिला और उसके पति ने लाइसेंसी पिस्टल से हवा में गोली चलाई।
वीडियो में देखने से यह भी प्रतीत होता है कि फायरिंग के दौरान वहां मौजूद कई लोग उत्साहित होकर मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने में जुटे रहे, जबकि कुछ लोग गोलियों की आवाज से घबराकर दूर हटते दिखाई दिए। भीड़ के बीच इस तरह का लापरवाह और खतरनाक प्रदर्शन किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता था, लेकिन वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं जुटाई। उल्टा कुछ युवकों ने हर्ष फायरिंग करने वालों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। हालांकि, हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की सत्यता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई और जांच शुरू की।
जांच में पता चला कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति अहेरीपुर निवासी विशेष बाबू पुत्र संतोष कुमार है, जो भारतीय सेना में तैनात है। वह अपनी पत्नी आकांक्षा के साथ साले की शादी में शामिल होने किरतपुर आया था। शादी के दौरान दोनों ने मिलकर लाइसेंसी पिस्टल से हर्ष फायरिंग की, जो कि नियमों का साफ-साफ उल्लंघन है। प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि प्रथम दृष्टया जांच में हथियार के दुरुपयोग की पुष्टि होने के बाद विशेष बाबू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हर्ष फायरिंग न सिर्फ अवैध है बल्कि इससे जिंदगियों को गंभीर खतरा होता है। ऐसे मामलों में किसी भी छूट या लापरवाही की गुंजाइश नहीं होगी।