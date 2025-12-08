VIDEO: साले की शादी में फौजी जीजा ने पत्नी संग पिस्टल से की हर्ष फायरिंग, पुलिस ने लिया ऐक्शन

संक्षेप: यूपी के इटावा में 23 नवंबर को हुए एक विवाह समारोह में बहन और उसके फौजी पति ने भीड़ के बीच खड़े होकर खुलेआम हर्ष फायरिंग की। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करना लोगों के लि आम बात हो गई, लेकिन कभी-कभी हर्ष फायरिंग लोगों के जानलेवा भी बन जाती है। हर्ष फायरिंग पर लगाम लगाने के लिए पुलिस-प्रशासन की सख्ती और बार-बार की अपीलों के बावजूद ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। इटावा में भी अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है। क्षेत्र के गांव किरतपुर में 23 नवंबर को हुए एक विवाह समारोह में बहन और उसके फौजी पति ने भीड़ के बीच खड़े होकर खुलेआम हर्ष फायरिंग की। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि शादी में पहुंची महिला और उसके पति ने लाइसेंसी पिस्टल से हवा में गोली चलाई।

वीडियो में देखने से यह भी प्रतीत होता है कि फायरिंग के दौरान वहां मौजूद कई लोग उत्साहित होकर मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने में जुटे रहे, जबकि कुछ लोग गोलियों की आवाज से घबराकर दूर हटते दिखाई दिए। भीड़ के बीच इस तरह का लापरवाह और खतरनाक प्रदर्शन किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता था, लेकिन वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं जुटाई। उल्टा कुछ युवकों ने हर्ष फायरिंग करने वालों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। हालांकि, हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की सत्यता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई और जांच शुरू की।