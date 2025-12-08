Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsArmy man and his wife indulge celebratory firing with pistol at brother-in-law wedding case filed video viral
VIDEO: साले की शादी में फौजी जीजा ने पत्नी संग पिस्टल से की हर्ष फायरिंग, पुलिस ने लिया ऐक्शन

VIDEO: साले की शादी में फौजी जीजा ने पत्नी संग पिस्टल से की हर्ष फायरिंग, पुलिस ने लिया ऐक्शन

संक्षेप:

यूपी के इटावा में 23 नवंबर को हुए एक विवाह समारोह में बहन और उसके फौजी पति ने भीड़ के बीच खड़े होकर खुलेआम हर्ष फायरिंग की। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Dec 08, 2025 08:12 pm ISTDinesh Rathour इकदिल (इटावा)
share Share
Follow Us on

शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करना लोगों के लि आम बात हो गई, लेकिन कभी-कभी हर्ष फायरिंग लोगों के जानलेवा भी बन जाती है। हर्ष फायरिंग पर लगाम लगाने के लिए पुलिस-प्रशासन की सख्ती और बार-बार की अपीलों के बावजूद ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। इटावा में भी अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है। क्षेत्र के गांव किरतपुर में 23 नवंबर को हुए एक विवाह समारोह में बहन और उसके फौजी पति ने भीड़ के बीच खड़े होकर खुलेआम हर्ष फायरिंग की। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि शादी में पहुंची महिला और उसके पति ने लाइसेंसी पिस्टल से हवा में गोली चलाई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वीडियो में देखने से यह भी प्रतीत होता है कि फायरिंग के दौरान वहां मौजूद कई लोग उत्साहित होकर मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने में जुटे रहे, जबकि कुछ लोग गोलियों की आवाज से घबराकर दूर हटते दिखाई दिए। भीड़ के बीच इस तरह का लापरवाह और खतरनाक प्रदर्शन किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता था, लेकिन वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं जुटाई। उल्टा कुछ युवकों ने हर्ष फायरिंग करने वालों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। हालांकि, हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की सत्यता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई और जांच शुरू की।

जांच में पता चला कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति अहेरीपुर निवासी विशेष बाबू पुत्र संतोष कुमार है, जो भारतीय सेना में तैनात है। वह अपनी पत्नी आकांक्षा के साथ साले की शादी में शामिल होने किरतपुर आया था। शादी के दौरान दोनों ने मिलकर लाइसेंसी पिस्टल से हर्ष फायरिंग की, जो कि नियमों का साफ-साफ उल्लंघन है। प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि प्रथम दृष्टया जांच में हथियार के दुरुपयोग की पुष्टि होने के बाद विशेष बाबू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हर्ष फायरिंग न सिर्फ अवैध है बल्कि इससे जिंदगियों को गंभीर खतरा होता है। ऐसे मामलों में किसी भी छूट या लापरवाही की गुंजाइश नहीं होगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Etawah News Video Viral jija sali अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |