दूसरी शादी रचा रहा था सेना का लांसनायक; बारात निकलने से पहले पहुंच गई पहली पत्नी, और फिर...

बागपत के शाहपुर बाणगंगा गांव में सेना के लांस नायक अक्षय की दूसरी शादी बारात से 24 घंटे पहले रुक गई। पहली पत्नी स्वीटी हाईकोर्ट का आदेश और शादी के सबूत लेकर ससुराल पहुंची। हंगामे की सूचना पर पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया और हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर शादी रुकवा दी।

बागपत जिले के बिनौली के शाहपुर बाणगंगा गांव में दूसरी शादी करने जा रहे सेना के लांस नायक की बारात जाने से 24 घंटे पहले उसकी पहली पत्नी ससुराल पहुंच गई। उसने शादी की फोटो-वीडियो और हाईकोर्ट का आदेश दिखाते हुए हंगामा कर दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले आई। पुलिस ने हाईकोर्ट का आदेश देखने के शादी रुकवा दी। पुलिस के अनुसार शाहपुर बाणगंगा गांव निवासी अक्षय लांस नायक पद पर तैनात हैं। बताया गया है कि अक्षय की शादी 4 जून 2019 को रुड़की निवासी स्वीटी से हुई थी। कुछ समय बाद दोनों में विवाद होने लगा। इस पर अक्षय ने स्वीटी से तलाक के लिए अर्जी दायर कर दी। मेरठ फैमिली कोर्ट ने 20 जनवरी 2026 को पति के पक्ष में तलाक की डिक्री पारित कर दी लेकिन स्वीटी को तलाक मंजूर नहीं था। उसने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रथम अपील दाखिल की।

दूसरी शादी से पहले पहुंची पहली पत्नी स्वीटी ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार जून को सुनवाई में कहा कि अपील लंबित रहने तक हिंदू विवाह अधिनियम की धारा-15 के तहत दूसरी शादी पर कानूनन रोक लगी रहेगी। महिला की अलग से दूसरी शादी पर रोक लगाने की मांग को लेकर कोर्ट ने कहा कि कानून में इसका प्रावधान पहले से मौजूद है। इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार दोनों का तलाक अभी लंबित है। विवाद के चलते स्वीटी मायके में रह रही है। विवाद के बाद अक्षय ने दूसरी जगह शादी तय कर ली। सोमवार को उसकी बारात सोनीपत के दतौली गांव में जानी है। रविवार को अक्षय के यहां मढ़ा कार्यक्रम था, स्वीटी को रिश्तेदारों के जरिए इसका पता लगा तो वह रविवार सुबह अक्षय के घर पहुंच गई। उसने शादी का विरोध किया तो दोनों पक्षों में नोकझोंक हो गई। दोनों तरफ से धक्कामुक्की और गाली-गलौज हो गई।

फैमिली कोर्ट से हो चुका है तलाक- परिजन अक्षय के परिजनों का कहना था कि फैमिली कोर्ट से उनका तलाक हो चुका है। ऐसे में वह दूसरी शादी कर सकते हैं। हालांकि, दस्तावेज दिखाने की बात पर उन्होंने इनकार कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची। स्वीटी के पास मौजूद हाईकोर्ट के आदेश देखने के बाद पुलिस ने शादी को रुकवा दिया। अक्षय की शादी तय होने के बाद परिजनों को पहली पत्नी द्वारा शादी में व्यवधान डालने की आशंका थी। इसके चलते उन्होंने बिनौली थाने में शिकायती पत्र दिया था। शादी वाले दिन पुलिस सुरक्षा की मांग की गई थी।